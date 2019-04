Se billedserie Torsdag formiddag var der debat med fire kandidater til Europaparlamentet på Allikelund Gymnasium. Foto: Thomas Rye

Jeres valg - jeres fremtid

Kalundborg - 05. april 2019 kl. 09:14 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var fyldt op i samlingssalen på Allikelund Gymnasium torsdag formiddag, da skolen fik besøg af fire kandidater til det forestående Europaparlamentsvalg. En hurtig håndsoprækning blandt de fremmødte afslørede dog, at det kun var et lille mindretal af skolens elever, som på forhånd havde været bekendte med, at Danmark om under to måneder skal til valgurnerne for at vælge nye medlemmer af Europaparlamentet.

Der er ellers mange gode grunde til at interessere sig for EU i almindelighed og det kommende valg i særdeleshed. I hvert fald hvis man spurgte de fire gæster, som var Linea Søgaard-Lidell (V), Jan Kristoffersen (AL), Jacob Nerup (EL) og Niels Fuglsang (S).

- Hvis i kigger jer om i Europa og verden, så kan i sikkert godt få øje på, at alt ikke er som det burde være, sagde Niels Fuglsang.

Socialdemokraten opremsede emner som Brexit, nationalismens fremmarch og en truende klimakrise, som eksempler på hvorfor det er nødvenidgt med europæisk samarbejde i EU.

Særligt klimakrisen var et emne, som gik igen i flere af dagens indlæg.

- Nogle unge føler ikke de ved nok, til at stemme til et Europaparlamentsvalg. Andre interessere sig ikke for det, men det er jeres valg og jeres fremtid det handler om. I skal leve med konsekvenserne meget længere end jeres forældre og bedsteforældre, sagde Jacob Nerup.

Kandidaterne talte også om, hvordan vi i EU-samarbejdet om at vi står stærkere end når vi er alene. Jan Kristoffersen ville såldes være med til at genskabe EU som fredens projekt, mens Lina Søgaard-Lidell så EU som en mulighed for indflydelse på resten af verden.

- EU har ikke noget særligt militær og set på verdensplan så er vores befolkning heller ikke imponerende, men når vi står sammen har vi en meget stærk økonomi og repræsenterer et enormt attraktivt fællesmarked. Det giver indflydelse og mulighed for at påvirke resten af verden, for eksempel på klimaområdet, sagde hun.