»Jeg troede, at jeg var blevet skudt«

Kalundborg - 19. august 2020 kl. 17:23

Af Thomas Rye

Næsten med det samme bilen kørte ind i indkørslen til huset på Ulstrupvej, vidste den 45-årige, at der var noget helt galt.

- Alle bilens døre sprang op på en gang. Flere mænd for ud af bilen, En af dem havde en økse. Den tiltalte var også blandt dem. Han holdt noget bag sig på ryggen. Jeg var godt klar over, at det nok ikke var en buket blomster.

Sådan fortalte en 45-årig mand, da han onsdag afgav forklaring ved Retten i Holbæk, om et voldsomt overfald, som han blev udsat for den 30. september sidste år.

- Jeg løb over til min bil, for at finde noget at forsvare mig med. Jeg åbnede bildøren, netop da hørte jeg en lyd bag mig. Jeg vendte mig, netop som jeg blev slået med øksen midt i ansigtet. Det gik i sort for mig.

Derefter husker den 45-årige kun sporadiske detaljer fra overfaldet.

- Det næste jeg husker, er at jeg blev påkørt af en bil. Jeg forsøgte at dække mig med armene, mens jeg trillede hen ad vejen. Derefter svigter min hukommelse igen. Senere lå jeg i en grøft eller noget græs. Der stod nogle mennesker omkring mig. De slog løs på mig. Alt var tåget og jeg var kun ved bevidsthed i få sekunder. Jeg råbte: "I slår mig ihjel". Så blev det sort igen.

Hvordan overfaldet stoppede huskede han ikke.

- Lyden vendte tilbage. Jeg lå på jorden. Jeg havde noget i ansigtet, og tørrede mig hen over det med min hånd. Det var fyldt med blod. Jeg prøvede at rejse mig, men faldt om igen. Jeg råbte på hjælp, men der var ingen reaktion. Jeg havde voldsomme smerter i ryggen, og troede de havde skudt mig, fortæller den 45-årige.

Han vaklede over vejen, hvor han fandt en ven i en bil. tidligere på dagen var samme ven kørt med den 45-årige til adressen på Ulstrupvej.

- Jeg væltede ind i bilen. Han så på mig, som jeg var et spøgelse. Jeg prøvede at få ham til at ringe efter en ambulance. Min stemme var mærkelig, og han kunne ikke forstå mig. Jeg fik øje på mit spejlbillede i bakspejlet i bilen. Så kunne jeg godt forstå, at jeg ikke kunne tale normalt.

Blandt skaderne som den 45-årige pådrog sig under overfaldet var et dybt åbent hugsår i højre side af ansigtet. Han fik flere stik- eller hugsår i ryggen, og hans akillessene blev også skåret over. Hans tilstand var kritisk da han blev kørt på skadestuen, og ifølge anklager John Jensen var den 45-årige i livsfare efter overfaldet.

Ifølge den 45-åriges forklaring, var det et rent tilfælde, at han var endt på adressen denne dag.

Dagen forinden var han kørt forbi adressen. Her blev han råbt an af en bekendt, som kom løbende ud på vejen og vinkede af ham.

- Han fortalte mig, at nogen havde stjålet et ur fra vores fælles bekendte, der boede i huset, og at de nu var ved at brække hans hus ned.

Den 45-årige gik om bag huset, for at finde ud af hvad der foregik.

- Jeg mødte en gruppe af arbejdsmænd, der var i færd med at flytte min bekendtes ting ud af huset. Ingen af dem snakkede dansk. Jeg spurgte på engelsk, hvad der foregik, fortalte den 45-årige.

Stemningen var fra starten ikke god, men da en anden lokal bekendt viste sig at være med til at flytte tingene. De to mænd fik snakket ud om flytningen.

- Han fortalte mig, at beboeren ikke havde betalt husleje i flere år. Jeg kunne som sådan være ligeglad, men det virkede ikke rigtigt på den måde, at smide en mand ud af sit hus bare sådan. Vi blev enige om, at min bekendte skulle have tre dage til at få styr på sine ting inden han skulle flytte, forklarede den 45-årige.

Næste dag kom den 45-årige forbi med en ven og en trailer, for at hjælpe den bekendte med flytningen. Her mødte de imidlertid igen gruppen af arbejdsmænd, som nu var næsten færdige med at rydde huset.

- Jeg gik over og spurgte, om vi ikke var blevet enige om, at han skulle have tre dage. Jeg fik stukket en telefon i hånden. Det var tiltalte. Han sagde: "Kan du fise ud af min butik. Kan du fatte det?", forklarede den 45-årige.

De to mænd kendte hinanden fra tidligere, men havde mistet kontakten efter en fælles bekendt var blevet slået ihjel.

- Vi skændtes i telefonen. Han begyndte at snakke om, at jeg skyldte ham 5.000 kroner fra tidligere. Til sidst blev vi enige om, at vi skulle mødes ved huset, forklarede den 45-årige.

Han forklarede, at han ikke forventede mødet skulle udvikle sig voldeligt.

- Det kom bag på mig. Jeg havde ikke forventet at noget sådan skulle ske. Vi kendte jo hinanden.