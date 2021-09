Se billedserie Helle Brink glæder sig over et arbejdsliv midt i en menighed, der inspirerer og tager del i fællesskabet: - Der er så meget kærlighed og nærvær her. Foto: Per Christensen

Kalundborg - 29. september 2021 kl. 19:45 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen

Solen har taget magten på denne sensommerlige dag langt inde i årets første efterårsmåned , og det hyggelige kontor bag den røde murfacade i bygningen på Hestebakkevej, hvor Helle Brink både forvalter det kirkelige arbejdes administrative pligter og lever sit eget liv, er varmt og oplyst. Og der er også varme i hendes stemme, og lys i hendes øjne, når hun som præst i Raklev bliver bedt om at tegne billedet af det sogn, hun har været en del af i 25 år:

Jeg lever af at være fælles med de mennesker, der er her. At kende dem, opleve og leve med deres glæder og sorger, i opgang og nedture. Sammen favner vi livets helhed, i kirken og i sognehuset, i hverdagen og i festerne. Jeg er en del af dem og de er en del af mig. Det er det, jeg forstår ved fællesskab, med alle de værdier, det ord gemmer på. Og at blive lukket ind i disse menneskers liv, er en stor glæde. Jeg føler, jeg er en del af en stor familie, hvor nærvær og samhørighed er vigtige byggesten, og jeg føler en stor taknemmelighed for at få en plads i dette fællesskab.

På søndag, 3. oktober, markeres Helle Brinks jubilæum med festgudstjeneste i Raklev Kirke klokken 14 . Musik, sang, kirkekor, prædiken af jubilaren. Blandt gæsterne er biskop Peter Fischer-Møller og Helle Brinks familie. Det har menigheden sørget for. Og bagefter er menighedsrådet vært ved et traktement i sognehuset. Det er vigtigt at understrege, at det ikke er en indbudt fest, men et arrangement, der er åbent for alle.

Den kloge farmor

Helle Brinks tilgang til det kirkelige arbejde var ikke et frø, der blev sået i familiens have i Trørød ved Vedbæk, for hendes forældre, begge selvstændige, havde en tilgang til kirken, der svarer til de fleste danskeres. At være medlem af folkekirken uden at overdosere samværet.

- Men jeg havde en troende og klog farmor, der inspirerede, og i gymnasiet en engageret religionslærer, der var en god formidler.

Helle Brinks gymnasieår i slipstrømmen af 60erne var også præget af stor nysgerrighed på det spirituelle, og - som andre unge på den den tid - pakkede hun rygsækken og rejste til Indien i tre måneder.

- Jeg vidste, at inderne var fattige i materiel vestlig forstand. Men som mennesker var de rigere end os i deres spirituelle og religiøse fællesskab. Den hjemlige kirke i 70erne fyldte ikke meget og blev ikke taget alvorligt. Det er, heldigvis, blevet meget bedre.

Men tilgangen til Folkekirken falder stadig?

Vi måler på omfang af medlemsskab, men jeg er overbevist om, at mange flere end de 76-78 procent, der er betalende medlemmer af Folkekirken, også har en kirkelig tro. Jeg er faktisk overbevist om, at der er en Gudstro i de fleste mennesker. Men for øvrigt, hvilken anden forening kan samle opbakning fra 78 procent af befolkningen?

Ikke en marionetdukke

Kan du forstå, hvis der er mennesker, som har svært ved at finde den Gud, du taler om?

Ja. Naturligvis. Men det er også vigtigt at huske, at Gud ikke er ansvarlig for alle de fejltrin, krige, sammenstød og kriser, mennesker skaber. Gud er ikke en marionetdukkefører, som griber ind, når vi gør dumme ting. Omvendt er jeg overbevist om, at mange mennesker besidder en længsel efter at være i kontakt med Gud.

Helle læste teologi på universitet i ni år til hun fyldte 30 - og fik i samme periode tre børn. I dag er hun 62. Og har ingen tanker om at stoppe.

- Nej, det er der ikke truffet nogen beslutning om. Jeg føler fortsat en utrolig stor glæde ved at møde mennesker i tillid og med følelser og kærlighed for det fælles liv. Jeg får stadig nye ideer, og vi forsøger at omsætte nogle af dem i sognehuset eller ved gudstjenester. Jeg er meget glad for samarbejdet med menighedsrådet, med kirkens ansatte og for fællesskabet i menigheden, der vokser og tager del i alt det, vi er fælles om. Jeg er faktisk meget privilegeret.