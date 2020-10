Den 9. oktober afholdes den årlige jazzkoncert i Røsnæs Forsamlingshus med Niels Jørgen Steen og hans A-team. PR-foto

Jazzkoncert afholdes efter flere udskydelser

Kalundborg - 06. oktober 2020

På fredag den 9. oktober er det langt om længe blevet muligt for Røsnæs forsamlingshus at afholde sin årlige jazzkoncert med Niels Jørgen Steen og hans A-Team. Det bliver 8. gang, at holdet kommer til Røsnæs.

Tilskuerantallet er blevet skåret drastisk ned på grund af covid-19, så alle kan føle sig trykke.

Det gør dog, at budgettet kun lige kommer til at løbe rundt, men Røsnæs Forsamlingshus har ikke haft lyst til at aflyse arrangementet, fremgår det af en pressemeddelelse.

Restriktionerne i forbindelse med covid-19 er følgende: Der åbnes for indgangen allerede kl. 19 i stedet for kl. 19.30, så publikum kan blive lukket ind i ro og mag med mundbind på. Publikum vil blive henvist til en plads, derfor skal man komme sammen med dem, man gerne vil sidde ved siden af.

Forsamlingshuset er desuden blevet ensrettet denne dag, og salgsstedet af drikkevarer er flyttet ud i et telt, som er sat op på forsamlingshusets nye store terrasse.

Sidst skal man have sit overtøj med ind i salen, da garderoben er nedlagt denne dag.

- Vi ved, at musikerne glæder sig rigtig meget, og de har også været meget ivrige efter at finde en ny dato, hver gang vi har måttet flytte koncerten, men nu tror vi på, at det lykkes, skriver forsamlingshuset.

Har man endnu ikke fået billet, kan man kontakte Barbara på tlf.: 25331391 den 9. oktober og høre, om der er kommet billetter retur.