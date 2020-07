Jane & Shane er tilbage på Lykkebjerg i august

Og det er faktisk ret passende, for netop nu er det 10 år siden, at Gitte og Niels Henrik Nielsen åbnede det gamle hønsehus på gården med en koncert. Og hvem spillede? Jane & Shane. Og hvem står på scenen til jubilæumskoncerten?

Rigtig gættet. - Den 25. september 2010 lagde vi første gang hus til et Mad & Musik-arrangement. De optrædende var Jane & Shane, og det er derfor helt naturligt, at det også er Jane & Shane, der nu er på plakaten til markering af de 10 år med Mad & Musik, som Gitte og Niels Henrik Nielsen selv udtrykker det.

- Vi har haft besøg af rigtig mange spændende musikere, men Jane & Shane har været et fast indslag gennem alle årene - og rigtig mange gange har der været brug for at arrangere ekstra koncerter med dem.

Det er også muligt at bestille en tapas platte pakket til to personer, og som sædvanlig er der én pris for koncerten alene - og en anden for spisning og koncert.