Jakob Beck Jensen fortæller om, hvordan det er at være lokalpolitiker. Han dog også tid til at beskæftige sig med andre ting - f.eks. de mange halfester i Hvidebækhallen.

Jakob Beck fortæller om lokalpolitik

Torsdag den 12. marts fra kl. 14 fortæller han nemlig om, hvordan det er at være medlem af kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune. Han er formand for Teknik- og Miljøudvalget, og de opgaver det kaster af sig, fortæller han også om.

Lokalpolitikeren har i mange år været den stærke dynamo, der sætter ting i værk og har været med med til at holde liv i lokalområdet. Som formand for Fuglede Idrætsforening har Jakob Beck Jensen i en lang årrække været med til at sikre et godt foreningsliv for mange unge menensker, ligesom han bl.a. er omdrejningspunktet for de mange succesfulde halfester, som Hvidebækhallen har lagt lokaler til.