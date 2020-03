Se billedserie Teknik- og miljøudvalgsformand Jakob Beck Jensen (V) er varm fortaler for en kattegatforbindelse. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Jakob Beck Jensen om kattegatforbindelse: - Fantastisk potentiale

Kalundborg - 16. marts 2020 kl. 11:29 Af Martin Stokkebro Moestrup

- Vi kommer til at ligge fuldstændig centralt i Danmark. Man kan bo i Kalundborg og tage toget til Aarhus eller København på ingen tid. Udviklingspotentialet er enormt.

Venstres formand for teknik- og miljøudvalget i Kalundborg Kommune, Jakob Beck Jensen (V), har længe været fortaler for en kattegatforbindelse. Og med den netop offentliggjorte, 407 sider lange delrapport om linjeføringsovervejelser, som han har brugt weeekenden på at læse, er forbindelsen rykket tættere på, mener han.

- Der er ikke nogen tvivl om, at der kommer en kattegatforbindelse. Storebæltsforbindelsen alene kan ikke klare det trafiktryk, der vil komme over de kommende år, siger han og fortsætter:

- Det betyder så ufatteligt meget for vores udvikling. Mulighederne for at rekruttere arbejdeskraft vil blive bedre, og det vil skabe bedre muligheder for øget bosætning, siger han.

- Hvorfor egentlig. Når man ser på Korsør og Nyborg hører, man ikke om en stor udvikling, da storebæltforbindelsen kom?

- Jeg synes ikke, man kan sammenligne os med Korsør. Vi har en stor industri, ikke mindst vores biotek-sektor med Novo Nordisk, der vil få kæmpe fordele af en forbindelse. Og så tager den noget af fokusset væk fra København. I dag kan man stikke en passernål i København og så se huspriserne falde, jo større cirkler du tegner med passeren. Med en Kattegatforbindelse vil man kunne bo i Kalundborg og arbejde i Aarhus. Det vil for alvor vende fokusset på Sjælland, hvor alt handler om København, siger han.

Jakob Beck Jensen bor selv i Ubby og kan ifølge rapporten potentielt få en højhastighedstogbane og/eller en motorvej fra Ringsted igennem sin baghave. Men det generer ham ikke.

- Nej, det gør det ikke, for jeg glæder mig mere over de positive konsekvenser, der vil være for vores område, siger han.