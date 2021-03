Jagten på fremtidens vand er sat ind

Der er behov for at finde nye grundvandsmagasiner, hvis Kalundborg Forsyning i fremtiden skal kunne følge med behovet for rent vand til områdets virksomheder. Inden for de næste 10-20 år vil der, hvis den positive erhvervsudvikling fortsætter som forventet, være behov for at levere dobbelt så meget vand, som det er tilfældet i dag.