I den kommende tid vil der kunne høres skud i Kalundborgs gader i morgnetimerne, når jægere er på mågejagt. Foto: Mik Foto: Mik

Send til din ven. X Artiklen: Jægere skal på mågejagt i midtbyen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jægere skal på mågejagt i midtbyen

Kalundborg - 23. marts 2021 kl. 14:37 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

I den kommende tid vil der kunne høres skud i Kalundborgs gader i morgentimerne. Det er Raklev Jagtforening der foretager regulering af måger for Kalundborg Kommune.

Det oplyser Birgitte Kofod Møller fra Kalundborg Kommune.

Mågerne udgør et stigende problem i bycentrum, hvor de tømmer indholdet af skraldespandene ud i gaden i søgen efter føde.

Mågerne er efterhånden blevet så menneskevante, at de er svære at skræmme væk og heller ikke går af vejen for at dykke ned og hapse lidt fra bordene med udeservering.

Handelsstandsforeningen Vores Kalundborg har også et stort ønske om, at nedbringe mågebestanden og har indsamlet fuldmagter fra grundejerne på de matrikler hvor reguleringen ønskes.

At regulere mågebestanden betyder, at en del af bestanden på en bestemt lokalitet skydes. Tilladelse til regulering skal gives af Naturstyrelsen og reguleringen skal foregå efter nogle præcise fastlagte retningslinjer.

Antallet af skudte fugle skal indberettes når perioden for regulering er ovre.

Det er nogle af Raklev Jagtforenings mest erfarne jægere der foretager reguleringen ved at skyde mågerne med luftgevær.

Jægerne har gennemgået et særligt reguleringskursus under Danmarks Jægerforbund, og derfor er der hverken fare på færde for borgerne eller dyrevelfærden.

Reguleringen foregår i morgentimerne fra solopgang og to-tre timer frem.

Voksne sølvmåger må reguleres indtil 15. april. Herefter kommer en periode hen over sommeren, hvor ungfugle der ikke har reder og yngel må reguleres i antal.

Kalundborg Kommune har i øjeblikket også mange henvendelser omkring råge-kolonier på kommunale arealer.

Da rågerne er meget højlydte kan de virke kraftigt generende, hvis de danner store kolonier tæt på boligområder. Der søges derfor om tilladelse hos Naturstyrelsen til at regulere råge-bestande tæt på boligområder.

Sæsonen hvor råger må skydes er dog ikke startet endnu.