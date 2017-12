Se billedserie Juletræet bliver pyntet med hjerter og andet, som er lavet af skolebørn og børnehavebørn.

Jægere og fiskere sørger for god »juleaften« til 20 personer

Kalundborg - 06. december 2017 kl. 20:23 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var en omfattende omtale i radioen sidste år af det store antal familier i Danmark, der havde søgt om julehjælp hos diverse organisationer, men ikke fået hjælpen, der satte gang i tankerne hos formanden for Vestsjællands Jagtforening, Hans Henrik Madsen.

Ansøgerantallet oversteg det antal, som organisationerne kunne hjælpe med en god jul, og sådan er det også i år.

For godt et år siden begyndte Hans Henrik Madsen så at arbejde videre med tanken om at hjælpe en række mennesker fra lokalområdet, der er værdigt trængende og dermed har brug for hjælp til at holde en god jul.

Jagtforeningens formand kontaktede sin bestyrelse, som var med på at arbejde videre med idéen, og så var det også naturligt at gå sammen med Kalundborg Sportfiskerforening, som jægerne deler klubhus med på Lynglodden i Kalundborg. Her tog man også positivt mod planerne.

- Vi kan jo alle af den ene eller anden grund havne i en situation, hvor vi ikke har ressourcer til at holde den jul, som man gerne vil i forhold til sin familie. Men står man som forening sammen, så må det kunne lade sig gør at hjælpe, og derfor kontaktede vi også Kalundborg Kommunes familieafdeling, hvor vi bad afdelingen om at være med til at udvælge de 20 personer, som vi mente, vi kunne hjælpe med et juleaften-arrangement, fortæller Hans Henrik Madsen.

Og nu bliver det hele realiseret på mandag den 11. december i klubhuset for otte voksne og 12 børn.

Og har de indbudte gæster ikke mulighed for selv at transportere sig, så sørger arrangørerne også for at hente og bringe gæsterne.

Naturlig rollefordeling

Rollerne mellem de to foreninger op til og under julearrangementet på mandag er helt naturligt fordelt.

- Sportsfiskerne har sørget for at fange nogle makreller, som de forbereder til en lækker forret, og vi jægere har skudt en række gråænder, som vi griller og tilbereder på mandag, mens der er risalamande til dessert. Flæskestegen mangler naturligvis heller ikke.

- Kvickly Kalundborg har sørget for julegaver til børnene, mens otte butikker fra handelsstandsforeningen hver har givet et gavekort, som de voksne får i gave.

Hans Henrik Madsen er meget glad for den velvillighed, man har mødt blandt samarbejdspartnere og sponsorer, og initiativet har bredt sig lidt ligesom ringe i vandet.

Eksempelvis skulle man have lavet noget pynt til det juletræ, der skal op på mandag. Det endte med at blive lavet af børn i skoleklasser og i børnehaver, hvor de voksne samtidig benyttede lejligheden til at fortælle om, at der også er nogle, som har brug for den slags hjælp, som alle børnene var med til at give.

Håber at inspirere andre

I løbet af aftenen på mandag vil der bl.a. blive læst julehistorier og sunget og i det hele taget rigtig julehygget. Når aftenen er slut, så har en sponsor meldt sig på banen med et juletræ til dem, der gerne vil have et med hjem. Det kan også blive kørt hjem til adressen.

Hans Henrik Madsen kan godt lide at hjælpe på denne mere personlige måde. Hellere det i forhold til at donere penge i forbindelse med en landsindsamling. Det er for upersonligt, synes han.

- Vi håber, at vi med dette arrangement kan inspirere andre foreninger til at hjælpe andre familier. Der er brug for det, siger Hans Henrik Madsen.