Jacob Jensen (V) vil samle flertal mod miljøminister

Kalundborg - 17. juni 2021 kl. 12:33 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen

Jacob Jensen, medlem af miljø- og fødevareudvalget og miljøordfører for Venstre, vil slås for at samle et flertal i Folketingssalen, som støtter, at Jammerland Bugt syd for Kalundborg anerkendes som fuglebeskyttelsesområde.

Såfremt det lykkes, vil anerkendelse af bugten som særligt vigtigt for trækfugle, ikke mindst edderfuglen, indebære, at det formentlig ikke vil være muligt for Energistyrelsen, hvorunder sagsbehandlingen er placeret, at meddele en etableringstilladelse til energiselskabet European Energy A/S, der siden 2012 har søgt om at opføre 40 til 60 kystnære havvindmøller seks kilometer ude i bugten.

- Ingen i regeringen, og senest heller ikke miljøminister Lea Wermelin (S), som jeg har stillet en række spørgsmål til, har overbevist mig om, at Jammerland Bugt åbenbart godt vil kunne komme i betragtning som havområde for kystnære vindmøller, men det kan det sydligere placerede Smålandsfarvandet ved Omø ikke.

- Det ene område beskyttes. Det andet gør ikke. Det er der efter min opfattelse ingen logik i, og jeg mener på baggrund af ekspertudsagn om omfang og anvendelse af Jammerland i forhold til trækfuglebestanden, at Jammerland Bugt alene af den grund bør friholdes for havmøller, og om muligt udpeges som Natura 2000-område, som der er lagt op til i Smålandsfarvandet, siger Jacob Jensen.

Jacob Jensen henviser til, at miljøministeren i et tidligere svar har understreget, at »kumulative (selvforstærkende) miljøpåvirkninger af et givet område skal medtages i miljøvurderingen i forbindelse med et nyt projekt«:

- Med andre ord - vindmølleprojektet i Jammerland bugt skal også indgå i den sammenhæng, siger Jacob Jensen.

