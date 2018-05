Se billedserie Varehuschef Kirsti Thygesen og Palle Skov Jensen, sidstnævnte er non-foodchef og isenkræmmer i Kvickly Kalundborg, glæder sig til ombygningen af tekstilafdelingen. Den foretages i ugerne 19 og 20 og vil give mere plads i afdelingen. Foto: Kvickly

Jackpot og Cottonfield i front i Kvickly

Kalundborg - 08. maj 2018

Det bliver fremover meget nemmere at blive klædt moderigtigt på i Kvickly Kalundborg. Den store tekstilafdeling i varehuset skal ommøbleres, og indretningen gøres mere rummelig og overskuelig, så kunderne får lettere ved at finde det helt rigtige dress.

Børnetøjet holder flyttedag, og det samme gør dame- og herretøjet. Prøverummet bliver også rykket. Og ikke mindst flyttes mærketøjet Jackpot (dame) og Cottonfield (herre) i front, så designtøjet får mere plads. De to velkendte kvalitetsmærker købte Coop i 2013.

Ombygningen gennemføres i ugerne 19 og 20, fortæller Palle Skov Jensen, der er nonfood-chef og isenkræmmer i Kvickly Kalundborg. Han har en lang liste af varegrupper, som hører under hans domæne, og det handler blandt andet om: el-udstyr, garn, kosmetik, sy-artikler, servietter, stearinlys, bøger, kontorartikler, legetøj, cykler inklusiv elcykler, haveartikler, grill, boligartikler og som nævnt også tekstiler.

Nyder WOW-dagene

Remsen kunne køre mange træt, men ikke Palle Skov Jensen, som netop har valgt sin uddannelse, fordi den byder på uforudsigelige arbejdsdage, faglige udfordringer og masser af kundekontakt.

Han ved godt, at spændvidden for hans kunnen er en udfordring - og hvad så? Han nyder sin shop-i-shop afdeling, og han anser ugens tilbudsavis for en invitation til kunderne om at komme indenfor. Han nyder de såkaldte WOW-dage, hvor der er specielle tilbud, og samspillet med nethandelen på coop.dk, for også her er der hjælp at hente i hans afdeling.

- Som ansat har man da en forpligtigelse til at gøre sit bedste og hjælpe kunderne, hvis der er noget, de er i tvivl om og gerne vil vide mere om. Vi både rådgiver og yder service, siger han og understreger, at det både for ham og mange andre ansatte i Coop er en livsstil at arbejde indenfor koncernen.

Fra flaskedreng til chef

Han har for flere år siden fejret 25 års jubilæum hos Coop, hvor han har været ansat gennem 32 år. Palle Skov Jensen begyndte allerede som 16-årig som flaskedreng. Oplevelsen gav ham stor lyst til en uddannelse og arbejdsliv indenfor koncernen.

Privat bor han i forstaden Frederiksberg ved Sorø, hvor han dyrker familielivet sammen med hustruen Dorthe, børn og barnebarn foruden vennerne. Faktisk er han vokset op på Frederiksberg, og det var også i den lokale brugs der, han som ung var flaskedreng. Landsbylivet er lige ham, og det er her, han lader op til et travlt arbejdsliv. Og så er Frederiksberg-området smukt med sø og skov, fremhæver han.

Inden ansættelsen i Kalundborg havde han job i det daværende OBS i Slagelse i flere år, så videre i Ringsted gennem 10 år, og 12 år i Roskilde blev det til, inden det helt rigtige job dukkede op, og bilen kørte mod Kalundborg.

Kunst til køkkenbordet

Han nyder, når Coop sætter fokus på nostalgien og sætter gamle kendinge i nye sammenhænge i hans afdeling. I øjeblikket sælger han kunst til køkkenbordet, og denne gang er det tegneren Aage Sikker Hansens fine tegning af de to små piger fra davregrynspakkerne. Davre-pigerne pryder både dåse, krus og skål, så nu har man chancen for igen hver morgen at nyde den smukke tegning. Den var i årene 1945-2002 synonym med davregryn fra Brugsen. Ellers er det især havelamper med solcelle, der er et af de stor hits her i foråret.

Ombygningen af tekstilafdelingen i Kvickly Kalundborg afslutter en større ombygning af hele varehuset. Tidligere er fødevareområdet blevet nyindrettet, og derefter er hele slagterafdelingen rykket i front, og slagterne fået bedre muligheder for nær kontakt med kunderne. Det samme er sket i frugt- og grøntafdelingen - og de store kølediske er blevet udskiftet til grøn energi.