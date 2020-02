JKL - den lige linie

Den nye JKL rute »den lige linie« blev indviet den 15. maj 1962, hvor M/F Julle sejlede fra Kalundborg kl. 14.35, med de indbudte gæster fra Sjælland. Ved ankomsten til Juelsminde blev der holdt flere indvielsestaler, og gæsterne fra Jylland gik ombord på færgen, som derefter sejlede til Kalundborg. Under overfarten var der festmiddag for de 350 gæster. Da færgen ankom til Kalundborg, var der på kajen musik af et stort orkester fra NESA, og kl. 21.45 sejlede M/F Julle retur til Juelsminde med gæsterne fra Jylland. Foto: 15.05.1962 (Kalundborg Lokalarkiv)

