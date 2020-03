JKL Færgehavnen

De første planer om start af en færgerute mellem Juelsminde og Kalundborg blev forelagt for havneudvalget i Kalundborg i februar 1959. Havneudvalget mente ikke, at der udover DSB hurtigruten til Aarhus, som var under etablering, og DSB ruten til Samsø, kunne blive plads til endnu en færgerute til Juelsminde i trafikhavnen i Vesthavnen.

Der blev af Færgeudvalget fra Juelsminde ført mange forhandlinger med forskellige rederier, bl.a. A.P. Møller, for at få startet den nye færgerute, og i september 1960 meddelte Det Dansk Franske Dampskibsselskab, at de fortsat var interesseret i at starte en færgerute mellem Juelsminde og Kalundborg, men at Juelsminde, As-Klakring Kommune og Kalundborg Kommune skulle betale havneanlæggene i de to havne.