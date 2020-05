Se billedserie Den 280 kilometer lange cykelrute Istidsruten, der snor sig igennem skov, land og langs fjorden i fem kommuner i Nordvest- og Midtsjælland, forventes at åbne i slutningen af juni. Foto: Lola Warth Thorsteen

Istidsruten forventes at åbne slut juni

Kalundborg - 11. maj 2020

Hvis alt går efter planen, kan Istidsruten tages i brug i slutningen af juni eller begyndelsen af juli, vurderer Christian Baadsgaard Jentzsch, der er leder af projektgruppen bag Istidsruten.

Den 280 kilometer lange cykelrute, der snor sig igennem skov, land og langs fjorden i fem forskellige kommuner i Nordvest- og Midtsjælland, skulle egentlig være blevet indviet den 16. og 17. maj, men i marts blev åbningen udskudt på grund af corona-virus.

Nu er forhåbningen, at der kan holdes en alternativ åbning af ruten i slutningen af juni eller begyndelsen af juli.

- Vi håber på at kunne holde en eller anden form for åbning - enten virtuel eller en åbning »sammen på afstand« afhængig af regeringens retningslinjer, lyder det fra projektlederen for Istidsruten.

Projektet er et samarbejde mellem Kalundborg, Odsherred, Lejre, Sorø og Holbæk Kommune og seks oplevelsescentre.

Ikke helt i mål Der arbejdes i øjeblikket på at få de sidste detaljer på plads, før det fire år lange arbejde med Istidsruten kan munde ud i en oplevelsesrute, der kan tages i brug af cykelentusiaster fra nær og fjern.

I Odsherred Kommune er der allerede blevet sat skilte op på ruten, der har fået nummer 44, og i øjeblikket er tre teams i gang med opgaven i Kalundborg Kommune. Forventningen er, at i alt 1064 ruteskilte vil stå klar i løbet af juni til at pege cyklisterne i den rigtige retning.

Så snart ruteskiltene står klar, kan ruten reelt set tages i brug, men projektlederen vurderer, at man vil få en bedre oplevelse ved at vente til ruten er blevet åbnet i slutningen af juni.

- Man kan finde rundt på Istidsruten lige så snart, at skiltene er blevet sat op ved at køre efter skiltene og et kort, men efter indvielsen slut juni vil man få den optimale oplevelse, siger han.

Inden åbningen skal der blandt andet sættes fysiske formidlingstavler op på 40 udvalgte steder. Projektgruppen har allerede modtaget skilterammerne og skal nu have trykt selve skiltene og sat dem op ude i et det landskab, som blev formet af istiden for 20.000 år siden.

Landskab skal formidles digitalt Der vil desuden være mulighed for at tilgå en digital formidling af Istidsruten via to forskellige apps. En navigationsapp og en formidlingsapp. De forventes begge to at være klar til brug i juni.

Navigationsappen »Istidsruten« vil guide brugerne rundt i landskabet og sørge for, at man både kan finde vej og få informationer om interessepunkter, formidlingstavler, overnatning og spisesteder, hvor formidlingsappen »Tidslommen«, der er udviklet af Museum Vestsjælland, vil give nye oplevelser i landskabet igennem blandt andet videoer og lydfortællinger om de steder, man kommer forbi.

Langs ruten, der består af stier og småveje, er der allerede nu gode overnatningsmuligheder i det fri, fortæller projektlederen og tilføjer, at det ifølge hans oplysninger er muligt at booke shelter på trods af corona-situationen. I Kalundborg kommune er der eksempelvis allerede 10 shelter i nærheden af ruten, men forventningen er, at der vil komme flere til løbende.

Langs ruten ligger der også både bed and breakfast og hoteller.

Hovedruten er på 280 kilometer. Den kan forlænges til 390 kilometer ved at inddrage forskellige genveje og sløjfer.

Istidsruten er støttet af Nordea-fonden, der har bevilget 21 millioner kroner til projektet, samt af LAG-Midt Nordvestsjælland og Friluftsrådet.