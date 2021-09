Se billedserie Bilen med hestetraileren kunne ikke komme over en bakke på grusstien, så en stor flok hestepiger var med til at gå de sidste få hundrede meter med hestene til gården med folden, som er hestenes nye hjem. Foto: Ulrik Reimann

Islandske heste er klar til rewilding

Kalundborg - 25. september 2021 kl. 14:43 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen

En gårdejer, naboer, venner, en botaniker, pressefolk, en større flok piger fra en ridelejr arrangeret af Det Sociale Kompagni og flere til var en del af en større forsamling lørdag på adressen Røsnæsvej 400. Anledningen var, at der skulle ankomme fire heste til et rewilding-projekt på 12 hektar jord hos David Katznelson, som ejer gården.

Det skete næsten som planlagt, kun med det lille minus, at bilen med hestetraileren ikke kunne komme over en bakke på den lille grusvej, som leder fra Bjørnstrup og ud til gården. Så hestene og de mange piger gik de sidste få hundrede meter sammen.

Tre af de fire heste, der skal gå i den store fold, er unge, og de kommer til at gå med en erfaren, islandsk hest på 18 år, nemlig Dorte Friis' Heimur, der på grund af sin alder vil blive leder af den lille flok.

- Indhegningen af folden, som jeg fik støtte til fra Den Danske Naturfond, dækker næsten hele grunden på ialt 14,5 hektar, og der er masser at spise for hestene, som også har adgang til vand og læ, fortalte David Katznelson, som godt kan tænke sig at trække sig tilbage på idylliske Røsnæs, når den tid kommer. Altså hvis motorvejen ikke placeres på Røsnæs-halvøen, tilføjede David Katznelsom, der til daglig bor i England.

Han er filmfotograf og arbejder i øjeblikket på en HBO-science fiktion komedie med titlen »Avenue 5«, og fordi det på grund af både jobbet og corona er svært at rejse frem og tilbage, har det været nødvendigt for gårdejeren at alliere sig med en række hjælpere, der kan tage fat, når det er nødvendigt på gården på Røsnæs.

Da de fire heste, som alle virkede rolige og var glade for at blive klappet, var blevet vist rundt i det meste af deres nye hjem, hvor de skal gå ude hele året, og også havde set, hvor man finder vand, var der et mindre traktement for de mange fremmødte.

Hestene sørgede selv for at få masser at spise fra det øjeblik, de ankom, og på gåturen rundt i folden med de mange gæster, blev der holdt flere pauser, så hestene kunne tage for sig af det friske græs.

David Katznelson købte gården og den tilhørende grund den 1. januar 2020 med den plan at forsøge at genoprette det naturlige, vilde økosystem i området - det, som med et engelsk udtryk kaldes rewilding.

Coronaepidemien, der ramte få måneder senere, var imidlertid en uforudset forhindring for projektet.

Men nu er hestene der, og tanken er, at de gennem deres græsning på en naturlig måde skal være med til at holde buske og træer nede, så der kommer mere lys til området.

Det skaber igen grobund for flere planter og et mere varieret dyreliv.