Isen på søerne er fortsat usikker

Kalundborg - 02. februar 2021 kl. 14:56 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

Isen på søerne er fortsat et stykke fra de minimum 13 centimeters istykkelse, som Midt- og Vestsjællands Politi angiver som minimum for at isen kan frigives til skøjtning og færdsel.

Det oplyser Birgitte Kofod Møller fra Vej og Park i Kalundborg Kommune.

Kalundborg Kommune har udpeget syv søer, som skøjtesøer, hvor Vej og Park løbende måler isens tykkelse. Kommunen åbner først for søerne, når isen er minimum 13 centimeter tyk over hele fladen, og der samtidig ikke er huller med åbent vand. Det betyder som udgangspunkt, at alle søer er usikre med mindre andet er skiltet.

Når der åbnes for færdsel på søerne vil det fremgå i form af skiltning med følgende tekst: »Færdsel på isen tilladt«. Færdsel på is er dog altid på eget ansvar. Det er altid en god idé ikke at gå alene ud på isen. Man bør også holde sig fra områder, hvor planter gror op gennem isen, da der kan være områder med svagere is.

Det er sjældent, at frosten bliver hård nok til at søerne bliver sikre. I 2013 blev Ellingelund, Gørlev Sø, Søen ved Høng Hallen og Sejerø Gadekær åbnet for skøjtning, mens Snertinge Gadekær, Rørby regnvandsbassin og Østergårdsparken i Ubby frøs mere uens til og derfor var længere om at blive sikre.

I 2018, hvor der også var en god periode med frost, nåede isen ikke op på 13 centimeter.

