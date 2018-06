Se billedserie Heidi Christensen er foodchef i Kvickly Kalundborg, og hun glæder sig til at præsentere de nye Irma-varer for kunderne. Det sker den 8. juni i tidsrummet 11-17. Foto: Kvickly

Irma-pigen flytter ind hos Kvickly

Den velkendte Irma-pigen er tilbage i Kalundborg efter mange års fravær. Ifølge varehuschef Kirsti Thygesen har Kvickly Kalundborg besluttet at have et udsnit af Irma-varer på hylderne i forretningen, og hun har valgt de mest populære.

Der er tale om 74 forskellige varer, og det er blandt andet den velkendte Irma-kaffe, de grønne oliven til snacks, olien til salaten og bearnaisesaucen til bøffen, som er med i udvalget på hylderne.

Irma-varerne er allerede i butikken i denne uge, og den 8. juni inviterer foodchef i Kvickly, Heidi Christensen, på smagsprøver. Invitationen gælder i tidsrummet 11-17, hvor alle er velkommen til at smage på lækkerierne. Hun fortæller, at Irma-varerne vil være udstillet samlet i butikken. Og hun glæder sig, for hun ved godt, at flere af de gamle Irma-varer har et skær af retro og kultstatus hos nogle tilhængere, der gerne kører en lille omvej for kaffen eller bearnaisen.

Et pift af hovedstad

Der er tale om et gensyn med Irma-pigen, for koncernen har tidligere drevet supermarked i Kalundborg, hvor det havde adresse i Kordilgade og gav byen et pift af hovedstad. Det var købmanden Børge Olsen, som i begyndelse af 1950'erne moderniserede Irmakæden og lancerede blandt andet datomærkning, selvbetjening, vin og massiv markedsføring. Irma-kæden har siden 1982 været ejet af Coop.

Begejstret for jobbet

Heidi Christensen har som foodchef ansvaret for alt det spiselige i Kvickly og lidt til, som hun forklarer med et glad smil. Desuden er hun også den administrative planlægger bag computeren på kontoret, og hun er god til at koordinere den praktiske hverdag i varehuset.

Hun er begejstret for sit job, fordi det altid er i bevægelse, og der er masser af udfordringer, og det er lige hende. Også når det gælder ansvar og frie tøjler. Både når hun arbejder på kontoret eller er i front i butikken og servicerer kunder. Hun elsker de travle fredage, når varehuset er fyldt med kunder og smagsprøver.

Rejselysten foodchef

Hun kan lide at være en del af Coop-familien og har været det, siden hun som 18-årig kom i lære i Kvickly Haslev. En god kollega ringede og anbefalede hende at komme til Kalundborg, og hun er stadig lige pjattet med byen, hvor hun bor centralt sammen med sin teenage-datter.

Heidi Christensen er opvokset i Dianalund og kender Vestsjælland. I fritiden dyrker hun familielivet og venner og veninder, og så kan hun lide at rejse, især med datteren. Rejsemålene er vidt forskellige, hun har blandt andet oplevet Milano, Tyrkiet, Tunesien, Thailand, Irland, London og Egypten.

Når skoleferien begynder flyver hun og datteren igen afsted, for de egyptiske pyramider bliver hun aldrig træt af, og heller ikke datteren - for det er hende, som har bestemt, hvor sommerferien skal holdes i år. På Heidi Christensen rejse-ønskeseddel står også en storbyferie i New York.

Godt salg i grøn Tuborg

Fritiden i hverdagen bruger hun til bestyrelsesarbejde i den andelsboligforening, hvor hun bor, og så er hun valgt som medarbejderrepræsentant i Kalundborg Brugsforening, som blandt andet ejer Kvickly Kalundborg.

Hun hygger med arbejdskollegaer, og de har blandt andet tradition for at deltage i forskellige øl-events lokalt eller i København. Hun ved, hun deler glæden ved et godt glas øl med rigtig mange kalundborgensere. Det kan hun konstatere på sin computer, når hun trækker tallene for ølsalg. De viser, at den grønne Tuborg var den mest populære i 2017, og i Kvickly blev der solgt en kvart million flasker.