Karl-Åge Hornshøj Poulsen: - Vi tror, at der er brug for input fra alle mulige kanter. Foto: Kalundborg Kommune Foto: Line Kongsted

Send til din ven. X Artiklen: Inviterer til workshop om fremtidens folkeskole Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Inviterer til workshop om fremtidens folkeskole

Kalundborg - 26. september 2020 kl. 18:45 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

Børne- og familieudvalget sender en åben invitation til alle, der har mod på og lyst til, at være med til at skabe en endnu bedre folkeskole i Kalundborg Kommune gennem en række workshops.

Det er ønsket om i fællesskab at løfte det faglige niveau i Kalundborg Kommunes folkeskoler, der er den mest direkte anledning til invitationen fra politikerne.

- Vi tror, at der er brug for input fra alle mulige kanter. Forældre, elever, pædagoger, lærere og ledere er selvfølgelig dem, der har skolen tættest på livet. Men vi vil rigtigt gerne inddrage mange flere interessenter i arbejdet med at forme morgendagens folkeskolestrategi.

- Vi tror på, at der kan komme værdifulde input fra for eksempel erhvervsliv, idrætsklubber, kulturinstitutioner eller uddannelsesinstitutioner.

- Det vigtige er, at diskussionen kommer bredt rundt, og vi får mange kvalificerede input til vores videre arbejde, forklarer Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V), der er formand for udvalget.

I forløbet er der planlagt fire tema-workshops og en opsamlingsworkshop.

- Rent praktisk vil vi sørge for, at deltagerne bliver delt op i mindre grupper. Kommunikationen på tværs af de mindre grupper vil foregå virtuelt. Vi kommer derfor til at afholde workshops på en sikker og fornuftig måde, hvor vi overholder alle retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

- Men det er vigtigt for os, at disse workshops bliver afholdt, for folkeskolen kan ikke vente et halvt eller et helt år. Det er højt prioriteret, understreger Karl-Åge Hornshøj Poulsen.

Hvis du vil være med til at forme Kalundborg Kommunes Folkeskolestrategi kan du tilmelde dig hos Kalundborg Kommune.

Sidste frist for tilmelding for den første workshop er søndag den 27. september.

De efterfølgende frister er tilmelding op til fem dage før den enkelte workshop løber af stablen.

Temaworkshops Folkeskolen og lokalsamfundet for bedre læring

1. oktober 2020 kl. 16.00-19.00

Skolen på Herredsåsen, Herredsåsen 5, 4400 Kalundborg

De gode overgange fra dagtilbud til skole og fra skole til uddannelse for bedre læring

6. oktober 2020 kl. 16.00-19.00

Skolen på Herredsåsen, Herredsåsen 5, 4400 Kalundborg

Den gode hverdag i skolen for bedre læring

20. oktober 2020 kl. 16.00-19.00

Skolen på Herredsåsen, Herredsåsen 5, 4400 Kalundborg

Didaktik og pædagogik i skolen for bedre læring

27. oktober 2020 kl. 16.00-19.00

Skolen på Herredsåsen, Herredsåsen 5, 4400 Kalundborg

Opsamlingsworkshop 21. november 2020 kl. 10.00-15.00

Skolen på Herredsåsen, Herredsåsen 5, 4400 Kalundborg