Foto: Per Buurgaard Christensen

Lokalbetjent Dorte Friis vil deltage i tryghedsmødet i festsalen på Klosterparkvej onsdag.Foto: Per Christensen.

Inviterer til tryghedsmøde nu

Derfor har det boligsociale projekt Tryghed og Trivsel taget initiativ til et tryghedsmøde for beboerne onsdag den 30. september.

Ifølge Klaus Munk Jakobsen, projektleder for Tryghed og Trivsel, vil der blive sat højtalere op, så folk udenfor salen også kan lytte med.

Formålet med mødet er at skabe tryghed, og oplyse, om hvad der sker og hvad borgerne sammen kan gøre i forhold til den uro, der finder sted. På mødet vil lokalbetjent Dorte Friis fra Midt- og Vestsjællands Politi deltage, og det vil SSP-medarbejder Jacob Hammershøj også, hvor de vil fortælle, hvad de ved.

Natteravnene fra Kalundborg vil også deltage i mødet, og her er håbet blandt andet, at man kan rekruttere beboere til at blive nye Natteravne.