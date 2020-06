Investering på 225 mio. i Kalundborg

På Novo Nordisks produktionsfacilitet i Kalundborg produceres i dag en række produkter til diabetesbehandling, og med den seneste investering vil eksisterende produktionsanlæg blive ombygget og udvidet for at skabe yderligere kapacitet til produktion af fremtidens produkter. Projekterne forventes afsluttet i 2021.

- Vi har 50 års ekspertise i Kalundborg, og alene fra årtusindeskiftet har Novo Nordisk investeret mere end 16 milliarder kroner i produktionsfaciliteten i Kalundborg. I år har vi annonceret en række yderligere investeringer i vores produktionsfacilitet, hvilket understreger Novo Nordisks ambition om en fortsat styrket tilstedeværelse i Danmark og Kalundborg. Vi glæder os rigtig meget over den positive udvikling i Kalundborg, der samtidig understreger, at produktionsfaciliteten i Kalundborg er en hjørnesten i virksomhedens globale produktionsnetværk, siger Michael Hallgren, produktionsdirektør, Novo Nordisk Kalundborg.

- Vi glæder os rigtig meget over denne anerkendelse af Novo Nordisk Kalundborgs vigtige rolle i fremstillingen af fremtidens produkter. Vi har i forvejen stærke kompetencer og mange års erfaring i Kalundborg, og derfor har vi også et rigtig godt udgangspunkt for at byde nye kolleger velkomne til et stærkt team og nye, spændende opgaver.