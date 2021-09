Se billedserie Pigerne var klar til at introfeste. Privatfoto

Introfest på Allikelund Gymnasium

Kalundborg - 26. september 2021 kl. 10:55 Af Jørn Nymand joern.nymand@sn.dk Kontakt redaktionen

Årets introfest på Allikelund var som sædvanlig med fed musik fra Nexus, dans og en fantastisk stemning blandt alle de glade unge mennesker.

Alle billetter var udsolgt i god tid, og de 300 unge glædede sig ekstremt meget til at komme ud og holde fest:

- Introfesten er altid meget populær. Alle de nye elever har brugt en masse krudt på at blive en del af studiemiljøet på deres nye uddannelsessted. Introfesten er en af de første lejligheder til at socialisere på tværs af klasser og årgang, fortæller rektor Karen Marie Christensen.

Hun fortæller desuden, at der på Allikelund Gymnasium er tradition for, at både nuværende og gamle elever har mulighed for at deltage i festerne. Der var derfor unge med til introfesten, som afsluttede HHX helt tilbage i 2016: - Det er altid en fornøjelse, at de unge prioriterer at komme hos os igen og igen og få en god snak om deres liv og karrierevalg, understreger Karen Marie.

Hun beskriver desuden, at de unge på tværs af uddannelser i den grad har haft en god studiestart på Allikelund Gymnasium, og at de har set frem til et skoleår, hvor de sociale arrangementer igen kan få lov til at være en del af deres ungdomsuddannelse.

Festudvalget har i flere uger planlagt og været i gang med alt det praktiske. Undervejs i festen måtte to lokale virksomheder - Kontoret samt Moonlight - hjælpe til med friske forsyninger i den velbesøgte bar til introfesten:

- Vi værdsætter virkelig vores tætte samarbejde med alle de lokale virksomheder, og der skal lyde en stor tak til både Kontoret og Moonlight for den fine service og hurtige udrykning til festen, påpeger rektor Karen Marie Christensen.

I løbet af aftenen fik Allikelund også besøg af to betjente fra Kalundborg Lokalstation.

Karen Marie Christensen havde selv tidligere på ugen ringet til stationen for at fortælle, at der blev holdt introfest, hvilket er en helt normal procedure for gymnasiet. Hvis de vagthavende betjente har tid, kommer de forbi og hilser på de unge.

- Vi er meget glade for denne forebyggende ordning og politiets interesse i, at de unge har en god aften, afslutter rektoren.

Festudvalget, eleverne på Allikelund Gymnasium og rektor ser frem til næste gymnasiefest, som er planlagt til at blive afviklet på den anden side af efterårsferien.