Intim koncertoplevelse i gammel kirke

Per Worm står for historiefortælling på scenen med både sjove anekdoter med nordjysk lune, som han krydrer med alvorens bid i sine sange.

Mikael Smiths univers kredser om dyrene, som han har mødt herhjemme og rundt om i verden - blandt andet formidler han i tonerne historien om giraffen Marius, som blev kastet for løverne i Københavns Zoo for øjnene af hele den massehysteriske verden.

- Vi er en veletableret gruppe af kreative kvinder, der på kryds og tværs sprudler af virkelyst. Blandt andet har vi også planer om at designe og lave en ny messehagel til Aunsø Kirke. Et tidskrævende og spændende projekt, som vi glæder os til at tage hul på, siger Pylle Quaade fra Kvindeklubben, som også vil stå for en skål suppe og et glas rødvin i forbindelse med koncerten, hvis man melder sig til hos dem.