Intersport, outlet og online-salg samlet

En masse turister i løbet af juli er med til at gøre måneden til den største sammen med december hos Intersport på Stejlhøj, hvor Steen Møller siden 2014 har haft samlet alle kræfterne om at sælge sportstøj, fritidstøj og sportsudstyr alle ugens syv dage.

- Derudover har vi også vores Lagersport.dk i en afdeling bagerste i lokalet, og den del har udviklet sig til at blive det største ben, vi står på. Ikke mindste i corona-perioden er der sket en stor stigning i omsætningen på salget online. Cirka 30.000 pakker fyldt med mærkevaresportstøj og sportsudstyr bliver der hvert år sendt afsted fra Stejlhøj-butikken til klubber, virksomheder og private kunder, fortæller Steen Møller. Målet er at runde 50.000 pakker inden udgangen af 2021

Steen Møller valgte at flytte sin Intersportbutik fra Kordilgade til Stejlhøj i 2014, og det har han ikke et øjeblik fortrudt.

15 medarbejdere er tilknyttet Vestsjællands største sportsbutik, som nyder godt af at være en del af verdens største sportskæde - Intersport - med egne mærker og en markant markedsføring. 5.860 Intersport-butikker fordelt i 45 lande med hovedkontor i Schweiz.

Det var tilbage i 1968, at 10 selvstændige europæiske indkøbsorganisationer fra Østrig, Belgien, Danmark, Frankrig, Tyskland, Italien, Holland, Norge, Sverige og Schweiz gik sammen og grundlagde Intersport med ét mål i tankerne: at skabe en international organisation for sportsudstyr, som giver kunderne de bedste fordele, tillid til butikkerne og komplet produkttilfredshed.