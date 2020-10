Internationale events for alle hos Symb

International Café er et initiativ, der har til formål at skabe netværk og lokalkendskab for internationale borgere i Kalundborg kommune. De fleste afviklede caféer har været lukkede arrangementer kun for internationale borgere, men det ændrer sig nu. Der er tre arrangementer på programmet de næste måneder, hvor alle er velkomne til at være med.

Meet the Danes den 13. november. Her gentages succesen fra august. Arrangementet er en god mulighed for, at både internationale og danske borgere kan lære nye mennesker at kende - samtidig med at man styrker sine sprogkundskaber, hvad end det gælder dansk eller engelsk. Deltagelse er ligeledes gratis.