Se billedserie Erhvervsdirektør Jens Lerager og projektleder Morten Hass Augustesen håber nu at kunne sætte turbo på udviklingen af bymidten i Kalundborg, Høng og Gørlev. Foto: Thomas Rye

Inspiration til at skabe nyt liv i bymidten

Kalundborg - 29. juni 2021 kl. 14:40 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Kalundborgegnens Erhvervsråds projekt med at skabe nyt liv i bymidterne i Kalundborg, Gørlev og Høng fik ikke den letteste start på jorden med Coronakrisen. Projektleder Morten Hass Augustesen har dog forsøgt at udnytte tiden konstruktivt, og nu er erhvervsrådet klar til at præsentere et idekatalog for hver af de tre byer, som man i erhvervsrådet håber, kan være et startskud til udvikling og nytænkning på tværs af kommunen.

- Vi har alle en fælles interesse i at der er liv og udvikling i byerne. Spørgsmålet er så hvordan vi bedst sikre det i en fremtid i rivende udvikling og hvor nethandel stadig fylder en større del af danskernes indkøb, siger Morten Hass Augustesen.

Spørger man ham og erhvervschef Jens Lerager, så mener de at mange i den lokale detailhandel i fremtiden skal tænke anderledes.

- Det handler ikke så meget om at lokke kunder i butikken, som det handler om at få solgt varer ud af butikken, mener Jens Lerager, der forestiller sig at mange butikker fremadrettet måske snarere vil fungere som en form for showroom eller et sted hvor kunderne får rådgivning oog oplevelser, mens størstedelen af handlen kommer til at foregå gennem en online butik.

- Det handler om at finde de løsning der bedst passer til den individuelle butik, men i mange tilfælde kunne der vindes meget, hvis man kan komme ud over den traditionelle tankegang med at holde åbent fra 10.00 til 17.30 og i stedet til at butikkerne har åbent døgnet rundt på internettet, mener Morten Hass Augustesen.

Idekatalogerne kan bestilles hos Kalundborgegnens Erhvervsråd, der også i efteråret arrangerer et forløb, hvor lokale detailhandlende inviteres til at være med til at udvikle deres butikker i samarbejde med eksperter fra blandt andet Erhvervshuset Sjælland, forsvaret og Stand-Up branchen.

- Ideen er at vi over seks arrangementer mødes, diskuterer forskellige emner og udviklingsmuligheder indenfor detailhandlen, og så får deltagerne »lektier« for mellem hver gang, hvor de i samarbejde med konsulenter, som vi stiller til rådighed, skal arbejde videre med disse emner, forklarer Jens Lerager.