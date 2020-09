Se billedserie Mandag og tirsdag var det lærere fra kommunens skoler og ungdomsuddannelsers tur til at komme på skolebænken. Lærerne var på efteruddannelsesdag, med fokus på innovation og entreprenørskab på Kalundborg Gymnasium. Privatfoto

Innovation ind i undervisningen

Kalundborg - 02. september 2020 kl. 13:34 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lærere fra skoler og ungdomsuddannelser i hele kommunen mødtes i ugens første dage til et forløb, der skal være med til at sætte fokus på innovation og entreprenørskab på skoler og uddannelser i Kalundborg.

- Hvad er en pålægsbørste?

Dette spørgsmål blev stillet som opvarmning af deltagernes kreative evner på mandagens efteruddannelsesdag, hvor over 20 lærere fra skoler rundt om i Kalundborg Kommune var samlet på Kalundborg Gymnasium for at arbejde med innovation og entreprenørskab.

Initiativtagerne til efteruddannelsesdagen er arbejdsgruppen bag Inno*K, som er et tværgående gruppe, der arbejder for at sætte innovation og entreprenørskab på dagsorden på tværs af institutioner, virksomheder, foreninger og det kommunale niveau i hele Kalundborg Kommune. For midler bevilliget af Fonden fra Entreprenørskab er der således udbudt to efteruddannelsesdage for henholdsvis grundskoleundervisere og undervisere fra ungdomsuddannelserne den 1. og 2. september.

- At tænke innovation og entreprenørskab ind i undervisningen skaber motivation og giver eleverne ejerskab. Det er med til at udvikle elevernes tror på egne evner og bidrager til strategier til håndtering af udfordringer. Derfor er det et fantastisk tværgående fundament, vi sammen har skabt i Kalundborg Kommune, siger Karen Marie Christensen, der er med i styregruppen for Inno*K.

I løbet af dagen fik deltagerne flere oplæg og deltog i forskellige workshops. Kursusdagen blev afsluttet med udarbejdelse af konkrete innovationsforløb, som underviserne umiddelbart kan anvendes i undervisningen hjeme på skolerne.

Arbejdet i Inno*K startede oprindeligt med en workshop på Høng Gymnasium den 4 december sidste år. Et initiativ som de tre gymnasier i Kalundborg Kommune stod bag.