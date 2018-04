Se billedserie (Fra venstre) Bjørn Kraft, Karen Strauss Kraft, Marie Louise Foersom, Lasse Foersom og datteren Liv fra Kalundborg Basketball Klub modtog fredag eftermiddag Initiativprisen, som her overrækkes af John Stampe på vegne af Y?s Men og Y?s Menette Club.Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Initiativpris for god integration

Kalundborg - 06. april 2018 kl. 18:10 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kalundborg: Det er et godt initiativ, som også er et plus for integrationen i Kalundborg. Det vil vi meget støtte med Initiativprisen.

Sådan lød det fra John Stampe fredag eftermiddag hos Spildopmagerne i Kalundborg, hvor Initiativprisen fra Y's Men og Y's Menette Club blev overrakt til Bjørn Kraft og Lasse Foersom fra Kalundborg Basketball Klub.

Bjørn Kraft, der tidligere har modtaget Mangfoldighedsprisen på klubbens vegne, udgør sammen med tre andre - sin hustru Karen Strauss Kraft og ægteparret Marie Louise og Lasse Foersom - kernen i klubben, der er drevet på frivillig og ulønnet basis.

- Grundtanken i projektet er socialisering, at lave et tilbud til unge, som måske ikke passer ind i de mere traditionelle idrætstilbud. Men det gør bestemt ikke noget, at det samtidig er et plus for integrationen, mener Bjørn Kraft, som også glæder sig over stor opbakning fra frivillige medhjælpere, som ligefrem står i kø.

Trænerne i Kalundborg Basketball Klub samarbejder med frivillige medhjælpere om at holde træningssessionerne. Inden træningen går de frivillige rundt i området og rekrutterer unge til at deltage i træningen.

Kalundborg Basketball Klub opererer ud fra en forudsætning om, at hvis de unge ikke vil komme til idrætten, må idrætten komme til dem, fastslog Bjørn Kraft, som mener, at integration virker bedst, når man er cirka 50/50 etnisk set:

- Lige nu har vi 80 procent piger af anden etnisk oprindelse end dansk, og på drengesiden er vi omkring tre fjerdele af anden etnisk oprindelse end dansk. Det prøver vi at rette op på, og vi skal også blive bedre til at få forældrene til at komme og møde hinanden, sagde Bjørn Kraft.