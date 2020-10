Ingeniører overtager Havnegrillen på Reersø

Siden september sidste år har der været lukket hos Havnegrillen på Reersø, efter den tidligere ejer Marianne Urup Hansen satte stedet til salg, fordi hendes hænder ikke længere kunne holde til arbejdet.

Nu er Havnegrillen blevet solgt til 56-årige Monika Muk Akman fra Korsør, der overtager Havnegrillen per 15. oktober sammen med sin mand, søster og søsters mand. Hun kommer selv til at stå for driften og forventer at genåbne stedet til maj under navnet Café Muk, men udelukker ikke, at det bliver før.