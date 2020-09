Ikke en eneste kandidat meldte sig, da der var menighedsrådsvalg ved Ubby Kirke den 17. september. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Ingen ville stille op til menighedsrådsvalg

Kalundborg - 27. september 2020 kl. 06:48 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

I Ubby Sogn har man store kvaler med at stille et nyt menighedsråd. Ikke en eneste kandidat meldte sig, da der var menighedsrådsvalg den 17. september. Nu er der indkaldt til et ekstraordinær valgforsamling den 6. oktober.

Ubby Sogn er i reel fare for at blive nedlagt. Det er konsekvensen af menighedsrådsvalget den 17. september. Her ønskede det daværende menighedsråd at træde tilbage, og overlade menighedsrådsarbejdet til nye kræfter. Valgaftenen gik imidlertid ikke som planlagt.

- Ikke en eneste kandidat meldte sig til det nye menighedsråd, fortæller Helle Nielsen, der er fungerende formand for det afgående menighedsråd.

Der er nu indkaldt til en ekstraordinær valgforsamling i sognet den 6. oktober, hvor man endnu engang vil forsøge at rejse et nyt menighedsråd. Lykkes det ikke, kan det betyde enden på Ubby Sogn som selvstændigt sogn.

- Hvis vi ikke kan finde mindst seks medlemmer til et nyt menighedsråd, så risikerer vi, at man beslutter at lægge sognet sammen med et af nabosognene, siger Helle Nielsen.

- Det vil betyde, at der bliver længere fra den enkelte kirkegænger og til menighedsrådet. Lokalt får vi mindre indflydelse på vores kirke, fortsætter hun.

Ifølge Helle Nielsen er der mange spændende opgaver forbundet med arbejdet i menighedsrådet.

- Man skal være med til at udvikle kirken, og finde på nye måder at komme i kontakt med kirkegængerne. Det er en mulighed for at møde nye mennesker og udvide sit netværk, og for efterlønnere og pensionister er det en mulighed for at bruge deres erfaringer fra deres arbejdsliv på helt nye måder, siger hun.

Den ekstraordinære valgforsamling finder sted i Ubby Kirke tirsdag den 6. oktober klokken 19.00.

Ubby Sogn er ikke det eneste sogn i Kalundborg Kommune, som manglede kandidater til menighedsrådsvalget. I både Tømmerup, Jorløse, Sæby-Hallenslev og Viskinge-Avnsø holdes der en ekstra valgforsamling.