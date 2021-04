Tre ministre lagde regeringens ambitiøse ønskeliste for de kommende 14 års infrastruktur frem på et særdeles velbesøgt pressemøde torsdag med Novo Nordisk i kalundborg som vært. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Ingen tør sætte år på ny motorvej til Kalundborg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ingen tør sætte år på ny motorvej til Kalundborg

Kalundborg - 08. april 2021 kl. 16:06 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen

Den motorvej, som regeringen lover Kalundborg, vil blive pri­or­i­teret, fordi regeringen, med finansminister Nicolai Wammens egne ord, »er meget vidende om, hvor stort behovet er«.

Men der er ingen, som i dag kan sætte årstal på, hvornår de sidste omkring 30 kilometer fra Knabstrup til Tømmerup-rundkørslen bliver etableret.

På regeringens pressemøde torsdag på Novo Nordisk i Kalundborg om den hidtil mest ambitiøse infrastrukturplan i danmarkshistorien kunne finansministeren på spørgsmål om tidsplanen kun sige følgende:

- Nu og i de kommende uger tager vi fat på forhandlingerne med støttepartier og de blå. Vi ser meget gerne en så bred aftale som overhovedet muligt. Vi forventer, at vi kan vedtage en samlet trafikplan gældende frem til 2035 inden sommerferien. Og det bliver først der, vi kan svare på, hvornår Kalundborg-motorvejen påbegyndes. Men der er forlods et flertal for den, sagde Nicolai Wammen.

Det indgår også i regeringens plan, Danmark Fremad, med en samlet økonomisk ramme på 160 milliarder kroner, at der skal skabes bedre togforbindelser til Nordvestsjælland.

Transportminister ­Benny Engelbrecht (S) og indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S) slog fast, at der på den lange bane lægges op til eltogs-drift på strækningen. Men ingen af de to ministre vil stille i udsigt, at der etableres dobbeltspor på strækningen mellem Holbæk og Kalundborg.

En række togstationer skal »have et løft« og shines op, det gælder specifikt Holbæk Station, som Kaare Dybvad Bek nævnte som et af flere eksempler:

- Miljøerne omkring stationerne skal forbedres for også ad den vej at give flere lyst til at benytte den kollektive trafik, sagde han.