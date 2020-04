Kalundborg Kommune skal forberede sig på at kunne modtage straks- og nødudskrivninger fra sygehusene, hvis det bliver nødvendigt. I første fase er reserveret indtil 10 pladser på Odinscentret i Høng.Foto: Bjarne Robdrup

Ingen smittede på plejehjem eller i botilbud

Kalundborg - 18. april 2020 kl. 11:20 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Aktuel rapport om corona-­konsekvenserne i Kalundborg: Når kommunen modtager Covid-19-smittede borgere retur fra sygehusene, er der reserveret indtil 10 pladser på Odinscentret i Høng, oplyser den kommunale direktion.

Kalundborg Kommune har ingen smittede på plejehjem og botilbud. Vi skærmer vores borgere de pågældende steder, så de så vidt muligt undgår at blive smittet med Covid-19.

Ovenstående fremgår af en dugfrisk rapport med status på corona-virussets hærgen og konsekvenser i Kalundborg Kommune. Rapporten, der er udarbejdet af den kommunale direktion, er udarbejdet 16. april, og den er grundlag for en politisk diskussion og orientering på økonomiudvalgets møde i den kommende uge. Rapportens indhold beskræftiger sig i overskrifter med nedlukning, sundhedsberedskab og nødpasning, delvis genåbning og med det tekniske område.

Aktuelt for plejehjem og botilbud fastslår direktionen videre:

- Vi har opfordret pårørende til at komme med en tablet eller mobiltelefon, så kan vi hjælpe med at skabe kontakt. Vi har kun haft ganske få tilfælde, hvor de pårørende ikke accepterer besøgsrestriktionerne.

Direktionen fastslår, at dagcentrene har været lukket i hele perioden, siden Danmark gik i dvale 13. marts, ligesom daghjem og sommerhus for demente har været lukket ned. Det samme gælder beskæftigelses- og aktivitetstilbud. Demente borgere har i perioden været kontaktet af kommunens demenskonsulenter.

Kalundborg Kommunes ansvarshavende ledelse kon­- staterer, at »i forløbet har der været flere borgere, som har været testet, og kun ganske få har været smittet med Covid-19-virus. Aktuelt er der tre borgere fra Kalundborg Kommune indlagt med Covid-19-virus. Alle over 65 år. Undervejs er udskrevet to borgere til eget hjem«.

Borgere testes

Og videre om sygdomsbilledet skriver direktionen:

»Vi har aktuelt to medarbejdere i ældreplejen, som er testet positiv for Covid-19-virus. Begge er sygemeldt. Vi har fået testet et større antal medarbejdere, som heldigvis ikke har været smittet. Det er nu sådan, at vores akutsygeplejersker, center­sygeplejersker og ledere indenfor plejeområdet kan sende borgere direkte til test. Svaret på testen kommer senest efter 24 timer«.

Overordnet set på alle områder har udgangspunktet været at videreføre det politisk fastsatte serviceniveau i Kalundborg Kommune, »men naturligvis tilpasset de beslutninger, regeringen har truffet i forbindelse med nedlukningen. Etablering af nødpasning er et eksempel på en sådan tilpasning«, fastslår direktionen.

Gør rent selv

Ledelsen peger også på, at serviceniveauet er uændret i ældreplejen:

- Aktuelt er der en del borgere, som har valgt rengøringen fra. De vil gerne selv stå for rengøringen for at minimere risikoen for smitte. Det har været muligt at videreføre driften uændret, fordi sygefraværet i det meste af forløbet har ligget under niveauet for årstiden.

I hele forløbet har kommunen skullet forberede sig på at kunne modtage straks- og nødudskrivninger fra sygehusene. I første omgang til udskrivning af ikke Covid-19-smittede, som ikke nødvendigvis er færdigbehandlede. Senere til Covid-19-smittede.

- Der er intet, som lige nu tyder på, at der vil ske straks- eller nødudskrivninger, som tallene ser ud for Region Sjælland og for Kalundborg, men vi skal være klar til det.

- Enkelte kommuner har modtaget de første Covid-19- ­smittede borgere retur fra sygehusene. I første fase har vi reserveret indtil 10 pladser på Odinscentret i Høng. I anden fase har vi en forhåndsaftale med Røsnæs Strandhotel om yderligere 10 pladser, hvis behovet er til stede, står der i rapporten.