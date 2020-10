- Vi håber da lidt på, at vi kan holde åben til jul. Nu må vi se, siger formanden for Reersø Museum, Rene Rohde. Foto: Bjarne Robdrup

Ingen røg fra Andrejs Hus på Reersø

De havde glædet sig sådan til at servere ristede sild fra det gamle køkken i Andrejs Hus, som hen over de seneste år har modtaget millionstøtte fra fonde og kommune til renovering og forbedringer.

Det konstaterer en vemodig formand for museet, Rene Rohde.

Nej, i efterårsferien vil der ikke komme røg op af skorstenen på Reersø Museum. Sidste år havde museet levendegørelse for første gang, og her kunne man dufte og smage grønkålsuppe. Det var et arrangement, som trak en del mennesker til, siger Rene Rohde - og tilføjer: