Ingen risiko for drikkevandet på trods af benzinudslip

Kalundborg - 15. februar 2018 kl. 10:42 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgerne i Kalundborg Kommune behøves ikke frygte for forurenet drikkevand, på trods af at der onsdag formiddag lækkede 15.000 liter benzin ud i Bregninge Grusgrav, da der gik hul på en benzinrørledning som forbinder Kalundborg med Hedehusene.

- Umiddelbart vurderer vi ikke, at der er nogen risiko for at drikkevandet bliver forurenet af udslippet. Miljøstyrelsen og forsyningen er orienteret og følger situationen, og et par af de nærmeste drikkevandsboringer ved udslippet er blevet lukket midlertidigt for at være på den sikre side, fortæller indsatsleder ved Vetssjællands Brandvæsen Jesper Christensen.

Brandvæsnet var hele formiddagen travlt beskæftiget i grusgraven.

- Vi har suget det benzin op som lå på jorden, og fået situationen under kontrol. Vores arbeje er overstået herude, med mindre der sker noget uventet. Nu er det en miljøsag, hvor man skal have et overblik over hvor meget jord der er forurenet, og få det forurenede jord fjernet, siger Jesper Christensen.

Benzinledningen er en del af det danske olieberedskab, som blandt andet har til formål at garantere forsyningssikkerheden.

Ledningen mellem Kalundborg og Hedehusene forsyner hele hovedstadsområdet med brændstof.

Det er ikke første gang, at ledningen springer læk. Det skete også tilbage i 2014, hvor 10.000 liter benzin lækkede nær Tølløse, da en gravemaskine kom til at grave ledningen over.

Et område på 15.000 kvadratmeter blev i den forbindelse forurenet.

