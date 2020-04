Ingen penge tilbage til børnefamilier i Kalundborg

Kalundborg Kommune skal ikke gå enegang og tilbagebetale børnefamilierne nogle af de penge, som de har betalt til deres børns dagtilbud under coronakrisen, mener borgmester.

Børnefamilierne i Kalundborg Kommune skal ikke i første omgang forvente at få nogle af de penge tilbage, som de har betalt til kommunale dagtilbud. Borgmester mener, at man bør afvente en løsning fra Christiansborg.

Kalundborg - 22. april 2020 kl. 09:33 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag aften besluttede Økonomiudvalget i Slagelse Kommune, at børnefamilierne skal have halvdelen af de penge de har betalt til dagtilbud under coronakrisen tilbage. Flere andre kommuner rundt om i landet har valgt lignende modeller, men i Kalundborg Kommune er der ikke umiddelbart udsigt til at man vil følge i nabokommunens fodspor.

- Jeg mener, at det er en uskik at man ude i kommunerne går enegang på denne måde. Det skaber store forskelle fra kommune til kommune som ikke altid virker retfærdige. Hvorfor skal børnefamilierne i Slagelse for eksempel have halvdelen tilbage? Hvorfor ikke det hele eller en tredjedel, spørger borgmester Martin Damm (V) og fortsætter:

- I Kalundborg afventer vi resultater af de forhandlinger, som i øjeblikket foregår på Christiansborg. Hvis man derinde beslutter, at børnefamilierne skal have penge tilbage, så følger vi naturligvis den beslutning hundrede procent, siger han.



Borgmesteren har forståelse for, at nogle borgere ikke føler de har fået, hvad de har betalt for.

- Fra et forbrugersynspunkt kan jeg sagtens forstå dem. Men Kalundborg Kommune har stadig haft udgifter til dagtilbuddene, og hvis kommunen selv beslutter at gå ud og tilbagebetale børnefamilierne penge, så må vi tage dem fra andre områder, så borgerne kommer i sidste ende til at betale uanset hvad, siger Martin Damm.

Derudover henviser han til, at kommunens dagtilbud faktisk ikke har været lukket på noget tidspunkt.

- Alle dagtilbuddene har haft åbent og tilbudt nødpasning, til de børnefamilier som ikke havde andre muligheder, siger borgmesteren.