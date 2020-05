Se billedserie Tanghjørnet i Havnsø består af et tykt lag tang, der igennem flere år er skyllet sammen i et hjørne mellem færgelejets østlige mole, Havnevej og havet på Havnsø havn. Privatfoto

Ingen penge til Tanghjørne-projekt i denne omgang

Kalundborg - 26. maj 2020
Af Anna Egeris Karstoft

Det ser ud til at borgerne i Havnsø må tænke i andre baner end Få det fikset-puljen, hvis de vil videre i arbejdet med at få fjernet lugten af rådden tang fra byens havn.

På det seneste møde i økonomiudvalget besluttede politikerne nemlig at følge administrationens indstilling om ikke at støtte udarbejdelsen af et skitseprojekt for Tanghjørnet i Havnsø igennem Få det fikset-puljen.

Ønsker hjælp udefra Et tykt lag tang er igennem flere år skyllet sammen i et hjørne mellem færgelejets østlige mole, Havnevej og havet på Havnsø havn, og det skaber nu store lugtgener for borgerne i området.

Derfor besluttede den lokale aktionsgruppe i Havnsø for nylig at ansøge om 100.000 kroner fra Få det fikset-puljen til et større projekt, der blandt andet indeholder et skitseprojekt for Tanghjørnet.

- Vi vil gerne have hjælp fra et arkitektfirma og en ingeniørvirksomhed til at kigge på, hvad det er, der skal til for at undgå at tangen ophober sig i

Tanghjørnet, fortæller Ernst Johansen, der er medlem af Havnsøs lokale aktionsgruppe.

Ud over midler til skitseprojektet, blev der også søgt om penge til projektudvikling af en helhedsplan for Havnsø med havnen i centrum samt midler til en fortælling om Havnsø, der med afsæt i områdets natur- og kulturværdier skulle destillere områdets DNA i en klar identitet for byen.

Men ifølge administrationen ligger aktionsgruppens ansøgning ikke indenfor rammerne af Få det fikset-puljen, hvis formål blandt andet er at støtte investeringer i anlæg- og by-inventar.

I stedet betegner administrationen ansøgningen som »projektudvikling« i et oplæg til økonomiudvalget.

Beslutning er »fair nok« Ernst Johansen tager økonomiudvalgets beslutning til efterretning.

- Det er fair nok, at ansøgningen ikke passer ind i Få det fikset-puljens format, men vi er meget interesseret i at få udviklet Tanghjørnet og havnen, siger medlemmet af aktionsgruppen, der også er formand Havnsø Udviklingsgruppe, en gruppe nedsat af Havnsø Lokalråd til at arbejde med byens udviklingsplan og projekter herunder.

Skitseprojektet for Tanghjørnet og projektudvikling af en helhedsplan er første etape af et større projekt under Havnsø Lokalråd, der ud over at fjerne lugtgener fra Tanghjørnet, også går ud på at skabe nye rekreative faciliteter, der hvor tangen i dag ligger og binde området an til en kystpromenade.

Projektet indeholder også planer om at etablere et fælles aktivitetshus i Havnsø og en promenade øst for havnen.

- Jeg kan sådan set godt forstå beslutningen. Det er jo kommunens område, som vi gerne vil ændre på. Det er et stort projekt, som koster mange penge, så vi tager først og fremmest dialogen med kommunen, siger Ernst Johansen.

I mellem tiden har borgerne i Havnsø ikke opgivet håbet om at få finansieret den første etape af projektet. Ud over ansøgningen til Få det fikset-puljen, har Havnsø Udviklingsgruppe nemlig også søgt om midler hos LAG Midt-Nordvestsjælland, A. P. Møller Fonden, Hartmann Fonden og Lokale og Anlægsfonden.

- Vi prøvede at vende denne her sten, der var ikke en mulighed, så vi går videre, siger Ernst Johansen.