Region Sjælland har kendskab til fem steder i Kalundborg Kommune, hvor det kemiske stof PFOS kan være brugt i brandskum. Nu er der kommet nye grænser for, hvor meget PFOS og andre giftige fluorstoffer, der må være i drikkevandet. Stoffet kommer blandt andet fra brandskum.Foto: Anders Ole Olesen

Send til din ven. X Artiklen: Ingen bekymring for nye vandkrav Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ingen bekymring for nye vandkrav

Kalundborg - 18. juni 2021 kl. 18:00 Af Aske Hald Knudstrup Kontakt redaktionen

Hverken borgere eller forsyningsselskaber i Kalundborg Kommune skal forvente problemer endsige bemærke ændringer, efter at Miljøstyrelsen - foranlediget af anbefalinger fra EU - har skærpet kravene markant til, hvor meget PFOS og andre giftige fluorstoffer, der fremover må findes i drikkevandsboringer.

- Vi forventer, at laboratoriet får tilrettet analysemetoden, således at vi overholder de nye krav. Det er vi helt fortrøstningsfulde omkring, siger Hans-Martin Friis Møller, direktør i Kalundborg Forsyning.

Den nye grænseværdi »gælder for summen af fire PFAS-forbindelser (PFOS, PFOA, PFNA og PFHxS) og er 2 nanogram per liter«, skrev miljøminister Lea Wermelin (S) sidste uge i et brev til landets kommuner.

Kalundborg bør være fri Det er netop forurening forårsaget af fluorstoffet PFOS, der har været omdrejningspunktet i en omtalt sag fra Korsør, hvor stoffet blev fundet i spildevandet, og flere borgere har spist PFOS-forurenet kød. Det svækker blandt andet immunforsvaret og er mistænkt for at være kræftfremkaldende.

Med den nye grænseværdi følger også en pligt om, at kommuner tager kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed for at drøfte eventuelle foranstaltninger, hvis grænseværdien overskrides.

Hans-Martin Friis Møller mener ikke, at den nye grænseværdi vil resultere i forurenede fund i Kalundborg.

- Siden 2018 har det været en del af måleprogrammet, hvor definitionsgrænsen for det enkelte stof har været 1 nanogram per liter. Den har vi overholdt, så vi forventer ikke, at der dukker noget op med den nye grænse, der er 2 nanogram per liter for en samlet stofgruppe, siger han.

5 steder undersøges Sagen fra Korsør har også betydet, at Region Sjælland har udsendt en »bruttoliste« over 55 potentielle forureninger med PFAs og PFOS ud til regionens kommuner, som kommunerne senest 1. juli skal svare på.

Fem af de steder ligger i Kalundborg Kommune. Det drejer sig om grunden ved det tidligere teglværk i Favrbo, Falck-stationerne i Snertinge og Kalundborg, Equinors olieraffinaderi, DSB's nedlagte maskindepot på Elmegade i Kalundborg samt Falcks tidligere station ved rundkørslen mellem Holbækvej og Slagelsevej, der lukkede i 1971.