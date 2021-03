Se billedserie Inden de kunne få adgang til Allikelund Gymnasium mandag morgen, skulle eleverne først fremvise en negativ coronatest i døren.

Ingen adgang uden en negativ test

Kalundborg - 15. marts 2021 kl. 12:59 Af Thomas Rye

Mandag morgen kunne afgangseleverne på Allikelund Gymnasium for første gang i 2021 få adgang til deres skole. For at få adgang til skolen, skulle de dog først dokumentere, at de havde fået lavet en negativ coronatest inden for de seneste 72 timer. To lærere stod i døren og tog imod eleverne og noterede omhyggeligt ned, hvornår hver enkelt elev sidst var blevet testet.

- Det er omstændigt, men det er nødvendigt på den måde. Hvis vi først tjekkede eleverne, når de var kommet ind i deres klasser, så var en eventuel smitte allerede inde på skolen, siger rektor Karen Marie Christensen.

Samtidig var der strenge krav for brug af masker og visirer, og for hvor eleverne i de enkelte klasser skulle opholde sig. Alligevel var eleverne glade for endelig at kunne få lov at komme i skole igen.

- Det har været rigtig svært at blive ved med at finde motivationen, når man hver dag bare skulle stå op og tænde for en computerskærm. Det bliver dejligt at kunne få lov til at møde lærere og kammerater igen, siger Joel, der er studerende på Allikelund Gymnasiums EUX.

Sidst på ugen får resten af gymnasiets elever lov til at komme i skole en enkelt dag. Det sker fredag, hvor der er udeundervisning for eleverne.