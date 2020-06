Tirsdag den 9. juni er der informationsaften for internationale borgere om at starte egen virksomhed hos Symb. Det sker i samarbejde med Kalundborgegnens Erhvervsråd.Foto: Peter Andersen

Informationsaften om at starte virksomhed for internationale borgere

Det er tirsdag den 9. juni klokken 19 at Symb i samarbejde med Kalundborgegnens Erhvervsråd ved kommunikations- og erhvervskonsulent David Hindberg inviterer til en orientering om muligheder og overvejelser i forbindelse med opstart af egen virksomhed her i Danmark.

Efter et kort oplæg vil David Hindberg være klar til at vende individuelle markedsføringsproblematikker, og naturligvis vil der også være mulighed for at få svar på spørgsmål omkring individuelle overvejelser og strategier.