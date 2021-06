Se billedserie 101 besøgende på Allikelund Gymnasium deltog i den årlige informationsaften, hvor de kommende nye elever skulle se og opleve deres nye uddannelsessted efter sommerferie, nemlig K10 - Kalundborg 10. klasse.

Send til din ven. X Artiklen: Informationsaften for de nye 10.klasseselever Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Informationsaften for de nye 10.klasseselever

Kalundborg - 12. juni 2021 kl. 12:08 Kontakt redaktionen

101 besøgende deltog for nylig på Allikelund Gymnasium i den årlige informationsaften.

- Det er altid spændende at møde de nye elever og deres forældre. Vi får allerede på sådan en aften mange gode samtaler, som er med til at danne grundlag for resten af skoleårets trivsel hos de unge, fortæller rektor Karen Marie Bach Christensen.

Allerede i døren blev de nye elever og deres forældre taget rigtig godt imod af tre nuværende elever og rektor. De tre elever på K10 glædede sig rigtig meget til at deltage i aftenen.

Nesrin fortalte i plenum, at hun generelt bare var rigtig glad for at gå på K10. Og Nina fortsatte med at fortælle: - På K10 på Allikelund Gymnasium har jeg haft et år, hvor jeg kan mærke, at jeg har udviklet mig rigtig meget. Man kan egentlig godt sige, at jeg er blevet mere voksen og klar til at skulle ud af døren og starte på en ungdomsuddannelse.

Herefter fortalte Natasja: - Det er sjovt at gå i 10. klasse på et gymnasium. Her bliver vi behandlet som voksne og undervisningen er anderledes. Jeg har fået nye venner. Fælles for mange her på K10 er, at vi gerne vil blive bedre til dansk, matematik og engelsk. Det er vi blevet, og nu kan vi søge ind på den uddannelse, vi har lyst til. Flere af mine venner fortsætter på uddanneler på Allikelund Gymnasium, fordi de gerne vil have adgang til de fleste videregående uddannelser eller direkte til erhvervslivet bagefter.

På K10 får eleverne et fagligt løfte i fagene matematik, dansk og engelsk, og de skal til eksamen i alle 3 fag både mundtligt og skriftligt. Derudover er der fire nye spændende linjer, som de unge skal vælge mellem. Linjerne fylder en del af skoleuge, da der typisk vil være otte timers linjefag hver uge.

En af linjerne fokuserer på sundhed og psykologi og en anden på at blive klar til gymnasiet. Så er der en linje med fokus på sport/bevægelse og endelige en med praksislæring og praktik erhvervslivet. I sidst nævnte er de unge i praktik en dag om ugen, og de bestemmer selv i hvilken virksomhed. I øjeblikket har vi en elev, som har været ude i en tømrervirksomhed, og dette praktikophold har ført til en aftale om en lærerplads.

- På K10 går vi også meget op i, at de unge får almen dannelse, og derfor er der spændende foredrag, virksomhedsbesøg samt studietur. En del af dette foregår på tværs af de forskellige uddannelser, som er samlet under samme tag på Allikelund, fortæller rektor Karen Marie Bach Christensen.

- På Allikelund Gymnasium er vi til daglig godt 250 elever, bestående af K10, EUD, EUX, HHX og HTX-elever. Der er en række spændende aktiviteter både i og uden for skoletiden, der også går på tværs af uddannelserne så som elevrådet, fredagsbar, fester, filmmaraton, LAN og kantineudvalget og meget mere.

- Har man fået lyst til at gå på K10 - så kan man stadig nå det. Ring til os så hjælper vi dig, lyder opfordringen fra Karen Marie Bach Christensen.