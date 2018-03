Indvielse med energisk kage og pølser

I det opstillede telt bød formand John Lou alle velkommen og fortalte, at processen fra idé til færdiggørelse havde taget cirka tre og et halvt år. Derefter fik borgmester Martin Damm (V) ordet.

Han glædede sig over at se, at den grønne linje også kom til udtryk i udkanten af Kalundborg Kommune og var glad for at se lokalsamfundet støtte op om de initiativer, bestyrelsen og værkets medarbejdere havde lagt for dagen.