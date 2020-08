Indstil kandidater til Handicapprisen 2020

Så er det nu, at du kan indstille personer, organisationer, foreninger eller enkeltpersoner, der har gjort en forskel på handicapområdet i Kalundborg Kommune, til at modtage Handicapprisen 2020.

Kalundborg Kommune og Handicaprådet ønsker at sætte fokus på handicappedes forhold og vilkår i Kalundborg Kommune, hvorfor der er indført en handicappris, som består af et kontant beløb samt et litografi. Prisen gives af Kalundborg Kommune og Lev Kalundborg.