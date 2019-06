Se billedserie Anders Qvist opfordrer til, at man bruger sommerventilen på sit fjernvarmeanlæg. Foto: Kalundborg Forsyning.

Indstil fjernvarmeanlægget og spar penge og CO2

Kalundborg - 13. juni 2019

Nogle har allerede slukket/lukket helt for deres fjernvarmeanlæg, mens andre kan gøre det samme og spare penge. Fjernvarmen i Kalundborg skal sættes på sommertid, og procesoperatør Anders Qvist, Kalundborg Forsyning, opfordrer derfor til, at fjernvarmekunderne bruger sommerluk-ventilen på deres anlæg.

Ifølge ham er det ikke nok at dreje radiatorens termostat i bund eller slukke for cirkulationspumpen, hvis man vil spare penge på varmen. Det handler nemlig i stedet om at sikre, at temperaturen på returvandet kommer så langt ned som muligt, og derfor skal man lukke for sommerventilen og slukke for cirkulationspumpen. Der er hjælp at hente på forsyningens hjemmeside; www.kalfor.dk (under varme, aflæsning af varmemåler, indstil dit fjernvarmeanlæg korrekt) Her finder man gode råd og videoer.

Hvis man er i tvivl, er det en god idé af kontakte VVS-fagfolk.

- Vores kunder kan spare omkring 3-5 procent på den årlige varmeregning, og det svarer til omkring 800 kroner for en gennemsnitforbruger, og dertil kommer CO2-gevinsten, hvis fjernvarmen sættes på sommertid, og ventilen bruges, siger Anders Qvist.

Ifølge ham vil forsyningen også spare på driftsomkostninger, hvis fjernvarmekunderne bruger sommersluk-ventilen, for det varme returvand belaster unødigt, og det er rent spild og overflødigt.

Kalundborg Forsyning kan via fjernaflæsnings-systemet følge forbruget hos den enkelte kunde, og man tager en bred stikprøve en gang om måneden, for at se om nogle kunder har en meget høj returtemperatur.

Man har foreløbig kontaktet flere kunder, hvor returvandet havde en ekstrem høj temperatur på omkring 70 grader. Det er dyrt på varmeregningen, og Forsyningen har kontaktet de pågældende for at gøre opmærksom på, at den var gal med indstillingen, eller også noget galt med installationen. Måske et gammelt anlæg, som trænger til udskiftning.

- Vi er selvfølgelig også interesseret i, at varmeregningen ikke løber løbsk, og derfor opfordrer jeg til, at man bruger sommerventilen. Ifølge ham bliver den endnu mere aktuel, når Kalundborg Varmeforsyning næste år indfører et nyt takstsystem, slutter Anders Qvist.

Når cirkulationspumpen er blevet slukket, er det en god idé at tænde for pumpen en time engang om måneden, for at pumpen ikke sætter sig fast. Flere tip til effektiv varmestyring kan hentes på www.SparEnergi.dk