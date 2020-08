Se billedserie Indsamlingsleder i Kalundborg er igen i år Bitten Walsø, og hun ser frem til en hyggelig dag, når alle indsamlerne efterfølgende samles hos hende. Foto: Jørn Nymand

Indsamling for at stoppe frygtet sygdom

Kalundborg - 30. august 2020 kl. 11:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mere end 16.000 danskere lever med sclerose. Og de har alle forældre, venner og naboer, som hver dag ser en af deres nære kæmpe mod den uhelbredelige sygdom. Søndag den 13. september beder Scleroseforeningen dem alle om at stå sammen mod sclerose og samle penge ind til forskning i sygdommen.

- De fleste af os kender et menneske med sclerose og har set, hvordan sygdommen forandrer dem. Derfor opfordrer vi alle til at være med til at samle ind søndag den 13. september. For jo flere vi er, des flere døre kan vi nå at ringe på - så enkelt er det faktisk, siger Klaus Høm, som er direktør i Scleroseforeningen.

Det er kun andet år, at Scleroseforeningens indsamling er landsdækkende. Der er derfor brug for så mange som muligt til at sprede budskabet om mere forskning i den uhelbredelige sygdom.

De lokale afdelinger rundt om i landet går allerforrest i kampen mod sclerose - blandt andet i Kalundborg, hvor man vil kunne møde foreningens indsamlere foran supermarkeder, på gågader og andre offentlige steder.

En af dem, der skal samle ind her i byen, er Simon Tilgreen Mortensen. Han samler ind for sig selv og de mange andre danskere med sclerose.

- Jeg synes, det er meget nærliggende at støtte og få samlet nogle penge ind til forskning i sygdommen. Derudover er det sjovt og hyggeligt at gå rundt til huse og få snakket lidt med folk - det er en social og god dag, siger Simon Tilgreen Mortensen, der har deltaget i Scleroseindsamlingen før.

For andet år i træk er Bitten Walsø indsamlingsleder i Kalundborg.

- Jeg har selv haft sclerose siden 2010, og det at gøre en ekstra indsats for forskningen i sclerose betyder meget for mig, siger Bitten Walsø.

Hun har 68 indsamlingsruter at byde på. De dækker Kalundborg, Ubby, Jerslev Svebølle og Bjerge.

- I øjeblikket har jeg 25 indsamlere, så der er plads til mange flere, gør Bitten Walsø opmærksom på.

Man kan tilmelde sig via hjemmesiden sammenmodsclerose.dk

- Man behøver hverken at gå langt eller hurtigt. Hver en krone tæller i kampen mod sclerose.

Insamlerne tager ud på ruterne hjemmefra og slutter af hos Bitten Walsø.

Alt overskuddet fra indsamlingen bliver fordelt på danske forskningsprojekter, som skal bidrage med ny viden om årsagerne til sclerose og finde bedre behandlingsformer. Men nu ser det ud som om, at forskningen kan risikere at gå i stå.

- Vi har også mærket den økonomisk negative effekt af corona-pandemien, og jeg er oprigtigt bekymret for, hvor meget vi i år vil kunne give videre til forskerne. Vi kan kun støtte med så meget, som det lykkes os at samle ind - og det er de 16.543 danskere med sclerose og deres familier, som bliver taberne, hvis forskningen går i stå, siger Scleroseforeningens direktør.

Sclerose er en kronisk sygdom, som angriber nerverne i hjernen og rygmarven og giver varige skader, hvis ikke man får effektiv behandling. Langt de fleste får diagnosen, når de er mellem 20 og 40 år. For nogle er sygdommen pludselig og aggressiv, for andre udvikler den sig langsomt og gradvist.

Sclerose kan ikke helbredes. Men danske og internationale forskere gør hver dag fremskridt, som skaber håb om en kur og en fremtid uden sclerose. Der er derfor brug for, at alle, som kender en med sclerose, går på gaden den 13. september, for at samle penge ind til bedre behandling og måske en kur.