Indsamlere er vrede - beskyldt for uhæderlige metoder

Kalundborg - 01. september 2021 kl. 05:30 Af Aske Hald Knudstrup

- Vi har kun været sobre i vores henvendelser og accepteret, hvis folk har haft en anden mening.

Sådan siger Suzanne Baadsgaard fra Kalundborg, en af initiativtagerne til underskriftsindsamlingen mod byggeri i Klosterparken, om nylige anklager om, at dele af underskrifterne er indsamlet ved at manipulere borgere.

Indsamlingen endte med at samle 1500 underskrifter, inden høringsfristen for den foreslåede lokalplan udløb 18. august.

Beskyldningerne om manipulation og et forslag om at ignorere underskrifterne i behandlingen af lokalplanen blev fremsat af Svend Olesen, formand for Venstres vælgerforening i Raklev, i et debatindlæg 26. august i Nordvestnyt.

Suzanne Baadsgaard er komplet uforstående over for ikke anklagerne. Hun føler sig decideret »uretfærdig behandlet« af dem.

- Vi er gået rundt med det materiale og de tegninger, som kommunen selv har lagt op. Der er ikke blevet fundet på noget undervejs, og vi har set både videopræsentation og alt andet, der var tilgængeligt, inden vi gik rundt, siger hun.

Ligeledes har gruppen af underskriftsindsamlere et debatindlæg i avisen, der går i rette med anklagerne.

- Vi har overhovedet ikke tvunget eller påtvunget nogen vores holdninger, lyder det i debatindlægget.

Ubrugelige underskrifter Forklaringen fra indsamlerne får ikke Svend Olesen til at ændre sin kritik.

- Når man helt uopfordret ringer på hos folk og fortæller, at hele parken bliver ødelagt, og det ikke er sandt, så er det uanstændigt. Man skal bruge hæderlige metoder, og det mener jeg ikke, at de har gjort her, siger Svend Olesen.

Svend Olesen baserer sin holdning på en ven, en enlig dame på 90 år, som følte sig skræmt af forklaringen fra underskriftindsamlingerne. Han siger også, at han har fået fortalt om to andre, der var blevet »antastet med forkerte oplysninger«.

- Så går jeg ud fra, at en del underskrifter er hentet sådan. Det mener jeg ikke, at man kan bruge til noget, siger Svend Olesen.

Gjort alt i ordentlig tone Suzanne Baadsgaards generelle opfattelse, når hun og andre har samlet underskrifter ind, har været, at folk har været utrolig imødekommende.

Hvordan har du det med, at der måske er nogen, som kan have følt sig presset til at skrive under?

- Så vil jeg beklage det virkelig meget. Men det er ikke mit indtryk, for vi har ofte kun skullet sige to ord, før folk ville skrive under. Og hvis de har sagt nej tak, så har vi respekteret det og selvfølgelig gjort det i en ordentlig tone, forklarer hun.