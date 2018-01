Svend Nørrevang til højre i billedet, sammen med næstformanden i Hvidebæk Turistforening, Søren Rasmussen, der opbevarer mange af de gamle ting fra gården på Gniben.Privatfoto

Indhold af gammel gård skal bevares

Kalundborg - 30. januar 2018 kl. 21:25 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Svend Nørrevang kan stadig huske, hvordan hans bedsteforældre i hans barndom brugte det store, gamle sulekar til at opbevare flæsk i. Karret var en af mange gamle ting, som den 80-årige, pensionerede havnefoged og politiker har haft stående i barndomshjemmet på Gniben på Sejerø.

Nu står karret der imidlertid ikke længere. Det er pakket ned og kørt på lager på Sjælland. Måske vil det om nogle år blive udstillet på museum, sammen med mange af de andre gamle ting og møbler fra den lille gård på Gniben.

- Mine drenge Helge og Arne er godt trætte af, at deres gamle far har gemt så mange ting, men jeg er dem enormt taknemmelige for det store stykke arbejde, de har lagt i at hjælpe mig med at få gården tømt, siger Svend Nørrevang.

Den lille, firelængede gård blev sidste år købt af Realdania By & Byg, der planlægger at renovere og istandsætte den 145 år gamle landejendom.

Gården er har ikke været beboet i mange år og er efterhånden godt nedslidt. På Sejerø var det de færreste, der troede, den var noget særligt. Det ændrede sig imidlertid, da øen i sommeren 2016 fik besøg af Niels Erik Jensen, der er leder af Nationalmuseets afdeling Bygninger, Skibe og Anlæg.

- Gården er nedslidt, men den er stadig et godt og velbevaret eksempel på den slags byggeri, som man lavede i Nordvestsjælland i det 19. århundrede. Antikvarisk har den værdi, og den er bestemt bevaringsværdig, sagde han efter besøget.

Den kommentar fik interessen til at vokse for den lille gård,og i december sidste år indgik Realdania By & Byg så en aftale om køb af gården.

- Jeg er utroligt glad for, at gården bliver bevaret for eftertiden. Det ville vær fantastisk, hvis den kunne blive sat i stand og blive til en lille attraktion på Sejerø, siger Svend Nørrevang.

