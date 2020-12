Indehaver: Endnu en trist dag for biografen

Af Anna Egeris Karstoft Ugen mellem jul og nytår plejer at byde på nye premierefilm og særligt mange biografgængere. I år kommer biografsalene til at stå tomme.

Udmeldingen kommer, efter at regeringen i dag har meddelt, at den delvise nedlukning, der også omfatter biografer, ville blive udvidet til yderligere 31 kommuner, herunder Kalundborg.

- Det er enormt trist, nu var vi på grund af nogle rigtig gode danske film, kommet nogenlunde op at køre igen. Rigtig mange kunder kom igen, så jeg er enormt trist over, at vi ikke kan få lov til at fortsætte, siger Anette Nielsen.