Melding om flere indbrud på Kalundborg-egnen. (Arkiv)

Send til din ven. X Artiklen: Indbrudstyve på spil: Blåt øje og kiks med skovl Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Indbrudstyve på spil: Blåt øje og kiks med skovl

Kalundborg - 26. marts 2018 kl. 11:22 Af Søren Kloster Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Midt- og Vestsjællands Politi har henover weekenden modtaget anmeldelser om indbrud fire steder på Kalundborg-egnen plus to indbrudsforsøg.

Tyv med sæbeøje tog Gucci-briller Mellem lørdag morgen klokken 5 og samme formiddag klokken 11.15 har en forretning i Skibbrogade i Kalundborg haft ubudne gæster, som er brudt ind ad et vindue til baglokalet. Herfra er der stjålet en computer af mærket HP, en sort iPhone 4 og et kasseapparat med kontanter. Samme morgen klokken 7.30 har der været indbrud på en adresse i Slotsvænget i Kalundborg. Her stak gerningsmanden, der blev opdaget af beboeren på adressen og beskrives som en mand med et meget tydeligt blåt øje på venstre side af ansigtet, af med to punge og et par sorte solbriller af mærket Gucci.

Ville brække vindue op med skovl Søndag aften klokken 21.45 forsøgte en tyv at brække et vindue til et hus på Slagelsevej i Kalundborg op med en skovl. Det havde han dog ikke held med, og skovlen blev efterladt i husets have.

Ubudne gæster i sommerhus Et sommerhus på Stærevænget i Saltbæk har i tidsrummet mellem forrige søndag og fredag eftermiddag klokken 17 haft indbrud. Tyven er rendt med en pilleovn og det halve rør derfra, mærketøj, et tv - som dog var henkastet i haven - samt en terrassevarmer og en bioethanol-brænder fra stuen.

Forsøg på indbrud i helsekostbutik I tidsrummet mellem torsdag aften klokken 18 og fredag formiddag klokken 9.30 i sidste uge har nogen forsøgt at bryde ind hos helsekostforretningen Helsam på Kordilgade i Kalundborg. Det er imidlertid ikke lykkedes, og intet er stjålet, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Sommerhus tømt for værdier I perioden mellem 4. marts og lørdag eftermiddag klokken 16 har der været tyve på spil i et sommerhus på Rævlingevej i Ornum. Der er stjålet dvd-afspiller samt film, et 46 tommer Samsung-tv, bluetooth-højtalere, et Apple-tv, en lille vasketøjskurv, et hjemmelavet påskeæg, slik, parfume, et herrearmbåndsur med sølvlænke fra Vision, en fiberdyne og en pakke kuglepenne.