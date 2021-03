Værktøj er blevet stjålet fem varebiler i Høng. En sjette varebil havde nogen forsøgt at bryde ind i.

Indbrudsbølge i varebiler i Høng

Kalundborg - 11. marts 2021 kl. 10:06 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

Natten til onsdag blev der begået indbrud i seks forskellige varebiler i Høng, og det tyder på samme gerningsmand.

- Det skete på samme tidspunkt, det var den samme metode, som van anvendt og kostervalget var det samme, nemlig værktøj, siger Martin Bjerregaard, kommunikationsmedarbejder hos Midt- og Vestsjællands Politi.

I Bøgens Kvarter i Høng var låsen ødelagt og fjernet på bagdøren på en varebil. Fra varerummet var stjålet en højtrykskompressor med slanger og pistol, kapsav, to dyksave, seks skruemaskiner, stiksav, rundsav, bajonetsav, to slagboremaskiner, momentnøgle.

På Strandvej i Høng var der skåret et hul over håndtag på bagdør, og låsestangen var påvirket således bagdøren kunne åbnes på varebil. Fra varerum var der stjålet tre skruemaskiner, en kapgeringssav, en dyksav, en bajonetsav, en stiksav, en rundsav, en el-høvl, en dykkerpistol, en radio, en lamelfræser, ti batterier.

På Borrehaven i Høng var frosøg på tyveri fra varebil. Anmelder oplyste, at han havde opdaget to borehuller i sin varebil. Det ene hul cirker 30 cmentimeter over håndtaget på skydedøren og det andet cirka 15 centimeter over håndtaget på bagdøren.

Der var intet stjålet fra køretøjet.

På Engvej i Høng blev der boret hul i bagdør og højre sidedør på varebil. Der blev stjålet laser mrk. Hilti, afstandslaser mrk. Hilti, tre stk. skruemaskiner mrk. Makita, slagnøgle, to stk. slagskrutrækkere, vinkelsliber, boremaskine mrk. Makita, stiksav, ni stk. batterier, to gipsskruemaskiner, tre opladere, en dykkerpistol, stiftpistol, fugepistol, bajonetsav, dyksav mrk. Festo T55, skinne 140 og 240 mrk. Festo.

På Borrehaven i Høng var lås opbrudt på bagdør på varebil, og en del værktøj fjernet fra køretøjet.

På Svalevej i Høng var der banket hul under håndtaget i bagdøren på en lastbil/varebil, så låsen manuelt kunne åbnes. Der var stjålet værktøj.

Gode råd til at forhindre tyveri fra bil Midt- og Vestsjællands Politi har nogle gode råd til, hvad du selv kan gøre for at forsøge at forhindre tyveri fra din bil:

Parker - om muligt - varebilen på en sådan måde, at det er besværligt at komme ind i den ad bag- eller sidedøre.

Deaktiver knappen til central oplåsning af bag- og sidedøre (hvis bilen er udstyret med en sådan knap).

Fjern særligt værdifuldt værktøj fra bilen.

Mærk værktøj med en særlig farve, initialer eller firmanavn mv., så stjålet værktøj vil være sværere at afsætte for tyven og nemmere for politiet at identificere ejeren.

Biler, der parkeres i længere tid eller efter mørkets frembrud, bør parkeres, hvor der er belysning - og gerne i nærheden af beboelse. Undgå at parkere bilen på øde steder.