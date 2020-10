Ilhan passer godt på sine Rhodos-kunder

Og han vil også gerne passe godt på dem. Det går indehaveren meget op i. Restauranten skal være tip top hele tiden, og når myndighederne kommer forbi for at tjekke hygiejnen, så ender det altid med en storsmilende smiley.

Kunderne har i flere år haft mulighed for at spritte hænder, men det er først de seneste otte måneder, at der virkelig er kommet gang i forbruget af sprit.

Ilhan Ergül tror, at pizzaernes store popularitet skyldes, at de naturligvis smager godt, men også at det hænger sammen med, at mange familier simpelthen ikke har tid til at lave mad selv. Men det gør han gerne, og der har igennem årene altid været opbakning fra familien, hvor børnene har givet en hånd med i restauranten.